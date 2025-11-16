Lotniskowce kojarzą nam się przede wszystkim z marynarką Stanów Zjednoczonych, ale podobne okręty budują również Chiny. Niedawno Państwo Środka oddało do użytku Fujian i w międzyczasie trwają prace nad kolejną maszyną tego typu. Tym razem z napędem atomowym.

Chiny budują lotniskowiec z napędem jądrowym

Prace nad nowym lotniskowcem Chińczyków trwają od co najmniej połowy 2024 r., co sugerują zdjęcia satelitarne. Budowa odbywa się w stoczni Dalian w prowincji Liaoning. The War Zone przeanalizowało nowe obrazy okrętu i te wskazują bardzo istotny szczegół.

Analiza zdjęć wykazała, że nowy lotniskowiec Chin ma kadłub z konstrukcją przypominającą obudowę reaktora jądrowego. Co to oznacza? Specjaliści twierdzą, że będzie on napędzany reaktorami jądrowymi, a nie paliwem konwencjonalnym. Obrazy ujawniają elementy konstrukcyjne podobne do tych stosowanych w amerykańskich superlotniskowcach typu Nimitz i Ford.

Fujian - największy lotniskowiec Chin oddany do użytku w listopadzie 2025 r. Ding Ziyu/Ministerstwo Obrony Narodowej Chin domena publiczna

Znajdzie się tam miejsce dla katapult, które ma również Fujian. W tym ostatnim znajdują się trzy takie konstrukcje, ale nowy lotniskowiec Chińczyków pod tym względem zaoferuje większe możliwości. To pozwoli na starty cięższych samolotów.

Nowy lotniskowiec Chin na oku Pentagonu

Poczynaniom Chińczyków przyglądają się Stany Zjednoczone. Pentagon śledzi prace prowadzone przez Państwo Środka od lat i stwierdza, że nowe lotniskowce kraju mają być bardziej wytrzymałe oraz pozwolą operować na znacznie większych odległościach od baz macierzystych. W raportach nie stwierdzono jednak jednoznacznie, że będą zasilane energią atomową.

Przedstawiciele Państwa Środka zachowują ostrożność w publicznych wypowiedziach. Dla przykładu w marcu Yuan Huazhi, komisarz Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, potwierdził rozpoczęcie prac nad czwartym lotniskowcem. Odmówił jednak potwierdzenia, że okręt ma być napędzany energią jądrową.

Napęd jądrowy zapewni lepszy zasięg i nie tylko

Warto dodać, że doniesienia o tym, że Chiny zbudowały prototypowy napęd jądrowy pojawiły się już w 2023 r. Miał on zostać stworzony w pobliżu miasta Leshan w prowincji Syczuan i mówiono, że powstał prawdopodobnie z myślą o umieszczeniu w dużych okrętach nawodnych.

Jeśli nowy lotniskowiec Chińczyków rzeczywiście dostanie napęd jądrowy, to pozwoli to na znaczące zwiększenie zasięgu jego operacji. Ponadto takie rozwiązanie zapewni większą energię, którą będzie można wykorzystać m.in. w celu zasilania lepszej broni czy bardziej skutecznych systemów obronnych i radarowych.

