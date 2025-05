Setki tysięcy ludzi chce zobaczyć ciało świętej 440 lat po jej śmierci

Św. Teresa z Ávili, znana również jako Teresa od Jezusa, zmarła w 1582 roku, a jej ciało, które nie uległo znacznemu rozkładowi, od wieków budzi fascynację i jest uznawane za znak świętości. Jak podkreśla Cathleen Medwick, autorka książki "Teresa of Avila, The Progress of a Soul", brak rozkładu ciała był tradycyjnie uważany za dowód świętości w Kościele Katolickim. W Alba de Tormes relikwie świętej, w tym jej czaszka oraz inne części ciała, takie jak serce, palce czy szczęka, przechowywane są w miejscowym kościele. W tym roku, od 11 maja 2025 roku, relikwie były wystawione w otwartej srebrnej trumnie, co pozwoliło pielgrzymom na bezpośrednie oddanie czci.