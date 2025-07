Źródło problemów tkwi w budowie baterii metalowo-litowych. Anody wykonane z czystego litu oraz wysokonapięciowe katody bogate w nikiel mogą podczas pracy wytwarzać łatwopalne gazy. Wystarczy drobne przegrzanie, a nagromadzone gazy mogą doprowadzić do pożaru, a nawet eksplozji.

Kluczowym elementem ich prototypu jest specjalny polimer, który działa niczym miniaturowa gaśnica. Wbudowany bezpośrednio w katodę, pozostaje obojętny w normalnych warunkach pracy. Jednak gdy temperatura ogniwa przekroczy 100°C, polimer ulega rozkładowi, uwalniając związki chemiczne, które hamują reakcje zachodzące na anodzie. To właśnie te reakcje odpowiadają za produkcję łatwopalnych gazów.

Aby sprawdzić skuteczność swojego wynalazku, badacze przeprowadzili serię testów, w których porównali nowy akumulator z tradycyjną baterią metalowo-litową. Obie podgrzewano od 50°C w górę. Przy 100°C w obu ogniwach pojawiły się oznaki przegrzewania, ale tylko prototyp uruchomił mechanizm ochronny. Powyżej 120°C różnice stały się drastyczne. Klasyczna bateria osiągnęła aż 1000°C i stanęła w płomieniach w ciągu 13 minut. Tymczasem temperatura prototypu wzrosła maksymalnie do 220°C i nie doszło ani do pożaru, ani do wybuchu.