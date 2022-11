Każdy z pewnością choć raz widział automat do gry, dzięki któremu można wygrać pluszową maskotkę. Wystarczy opuścić chwytak umieszczony na wysięgniku na zabawkę w taki sposób, aby następnie unieść ją do góry. Okazuje się, że w podobny sposób astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mogą awaryjnie przechwytywać statki transportowe przysyłane z Ziemi. NASA zamieściła właśnie film, na którym możemy zobaczyć chwilę dotarcia do ISS statku transportowego "Cygnus" (czyli po polsku "łabędź").

NASA: w akcji ramię robota Canadarm-2

Załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej potrzebuje wielu towarów, aby móc kontynuować swoją misję. Dostarczane są one do stacji za pomocą statków kosmicznych "Cygnus", które pełnią rolę kosmicznych ciężarówek. Kiedy tylko pojazd zbliży się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wtedy automatycznie ustawia się w taki sposób, aby zadokować do ISS. Gorzej, kiedy pojawia się awaria.

ISS łapie statek Cygnus za pomocą wysięgnika

Podczas ostatniej misji transportowania towarów do ISS doszło do małej awarii. Uszkodzeniu uległ jeden z paneli słonecznych Cygnusa i ten nie był w stanie ustawić się we właściwej pozycji do zadokowania do ISS.



NASA opracowało jednak procedurę awaryjną. W sytuacji braku kontroli nad statkiem transportowym z ISS wysuwane długie ramię robota Canadarm-2, który jest obsługiwany przez jednego z astronautów. Tym razem kierowała nim kobieta, astronautka NASA Nicole Mann.



Osobą nadzorującą operację przechwycenia statku transportowego był inny astronauta NASA, Josh Cassada. Astronautka Mann najpierw zbliżyła ramię robota do pojazdu pojazdu transportowego, a następnie delikatnie go nim chwyciła. Następnie wystarczyło go odpowiednio obrócić i zbliżyć do miejsca dokowania modułu Unity stacji ISS. Operacja była transmitowana on-line, a fragment tego nagrania został opublikowany w portalu społecznościowym na oficjalnym profilu NASA.



Statek transportowy Cygnus został wyniesiony na orbitę za pomocą rakiety Antares. Jest to osiemnasta, komercyjna misja zaoptrzeniowa na Międzynarodową Stację Kosmiczną, którą dla NASA przeprowadziła firma Northrop Grumman. Na pokładzie Cygnusa było 3719 kilogramów ładunku, w tym żywność dla załogi. Była to szczególna misja, gdyż pojazd transportowy został nazwany imieniem Sally Ride na cześć nieżyjącej już astronautki NASA. Była to pierwsza Amerykanka, która w 1983 roku poleciała w kosmos.