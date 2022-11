Ziemianie będą opracowywać specjalne procedury na wypadek sygnału od obcej cywilizacji

Wiktor Piech Ciekawostki

Czy jesteśmy sami we wszechświecie? To pytanie pojawia się co chwilę w światowych mediach. Jeśli tak, to czy skontaktuje się z nami pozaziemska cywilizacja? Jak to będzie wyglądać? Czy jesteśmy na to przygotowani? Odpowiedź brzmi: nie jesteśmy.

Zdjęcie Gdzie ukrywają się przedstawiciele obcych cywilizacji? Według części ekspertów kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi jest tylko kwestią czasu / 123RF/PICSEL