Dzięki badaniom nauki obywatelskiej, gdzie wolontariusze współpracują z badaczami zawodowymi, zdarza się odkrywać różne niezwykłe rzeczy. Niejednokrotnie pasjonaci przyczyniali się np. do ujawniania nieznanych dotąd ciał niebieskich czy skarbów archeologii.

Teraz pojawiły się natomiast ciekawe wyniki badań prowadzonych we współpracy z alpinistami, którzy pobierali próbki na wysokogórskich lodowcach - w miejscach, gdzie bardzo trudno jest dotrzeć i potrzeba niesamowitej wprawy oraz specjalnych umiejętności, aby tego dokonać.

Nowe badanie podkreśla wszechobecność zanieczyszczenia plastikiem, nawet w tak odległych i pozornie dziewiczych obszarach. W próbkach pobranych przez ekipę alpinistów z wysokogórskich lodowców odkryto bowiem cząsteczki nanoplastiku. Znaleziono je w pięciu z czternastu badanych lodowców. Ich stężenie wahało się od 2 do 80 nanogramów na mililitr śniegu.

Zaskoczeniem nie jest tyle sama obecność zanieczyszczeń, co rodzaj nanoplastików - najczęstszymi cząsteczkami były te pochodzące ze zużywania się opon (41 proc.), a ponadto polistyren, który najczęściej wykorzystywany jest w izolacji i elementach dekoracji wnętrz (28 proc.) i polietylen, stosowany m.in. w produkcji folii do opakowań i torebek zakupowych (12 proc.). Jak nanoplastik dostał się do lodowców?