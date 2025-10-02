11 programów znika z telewizji. Wielka czystka w kablówkach

W skrócie W Polsce do końca 2025 roku z oferty kablówek i platform cyfrowych, w wyniku decyzji grup Paramount Global i CBS AMC Networks, zniknie 11 popularnych kanałów.

Klienci będą mogli rozwiązać umowę bez konsekwencji, jeśli wycofywane stacje były na liście kanałów gwarantowanych w momencie jej podpisania.

Polska grupa MWE planuje wprowadzić nowe programy o podobnym profilu, które mają zastąpić znikające kanały.

Spis treści: Popularne programy znikną z kablówek i platform cyfrowych. Które i kiedy? Czy można będzie rozwiązać umowę z operatorem kablówki lub platformy cyfrowej? Czy będą nowe programy w miejsce tych usuwanych?

Popularne programy znikną z kablówek i platform cyfrowych. Które i kiedy?

Jeszcze przed końcem 2025 roku z polskiej telewizji kablowej oraz platform cyfrowych może zniknąć w sumie 11 programów. Większość z nich ma być wyłączona po decyzji grupy Paramount Global, która podjęła ją jeszcze przed fuzją ze Skydance Media. O decyzji jakiś czas temu informowani byli operatorzy sieci kablowych i platform satelitarnych.

Które kanały mają być wyłączone? Paramount Global przekazał operatorom, że chodzi o Club MTV, MTV 00s, MTV 80s, MTV 90s, MTV Hits, MTV Live HD, NickMusic, Polsat Comedy Central Extra i TeenNick

Teraz decyzję o wyłączeniu dwóch programów - CBS Reality i Film Cafe - ogłosiła grupa CBS AMC Networks.

Sami nadawcy nie wydali żadnych komunikatów w tej sprawie, ale wyłączenia kanałów potwierdził rzecznik Orange Polska Wojciech Jabczyński.

Stacje, z którymi przyjdzie nam się pożegnać, zostaną lub zostały już włączone do listy tzw. kanałów niegwarantowanych przez operatorów (m.in. Polsat Box, Canal+, Play, Orange czy Vectrę), co ma kluczowe znaczenie dla klienta przy ewentualnej decyzji o rozwiązaniu umowy.

Czy można będzie rozwiązać umowę z operatorem kablówki lub platformy cyfrowej?

Likwidacja kanałów, które w trakcie zawierania umowy były wpisane na listę kanałów gwarantowanych, uprawnia klienta do rozwiązania umowy z operatorem przed czasem.

Operatorzy kablówki i platform cyfrowych, choć podobnie jak widzowie nie kryją zaskoczenia decyzją nadawców, wprowadzili wycofywane kanały na listę kanałów niegwarantowanych. Jeśli więc zawarliście umowę na określony czas (np. na 24 miesiące), możecie ją wypowiedzieć choćby i po miesiącu - bez ponoszenia konsekwencji za zerwanie.

Co w przypadku abonentów, którzy podpisali lub przedłużyli umowę po tym, gdy programy trafiły na listę tych niegwarantowanych? W tym przypadku prawo do wcześniejszego odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało.

Nie jest też wykluczone, że operatorzy będą chcieli zatrzymać abonentów, którzy złożą rezygnację, oferując ciekawe oferty.

Czy będą nowe programy w miejsce tych usuwanych?

Telewizja nie znosi próżni, więc zamienniki usuwanych stacji szykuje już polska grupa MWE. Nazwy programów mają być bliźniaczo podobne do tych, które znikają.

Powstaną więc: Filmax Cafe, TVC Reality, Comedy Channel Extra, Pixel TV, Music 80s, Music 90s, Music 00s, Music Hits, Music Live HD czy Music Club.

Operatorzy telewizji kablowych i platform cyfrowych w obliczu nadchodzących zmian mogą więc uzupełnić ofertę.

