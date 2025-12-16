Ile prądu zużywają świąteczne lampki i czy duże dekoracje to wysoki rachunek?

Karol Kubak

Karol Kubak

Świąteczne lampki LED kuszą blaskiem i obietnicą magii, ale czy ich świąteczne zużycie prądu to tylko bajka? Nowoczesne LED-y potrafią pobierać nawet niemal 10 razy mniej energii niż tradycyjne żarówki, a ich koszt może być mniejszy niż paczka cukierków.

Czy świąteczne lampki zrujnują rachunek za prąd? Sprawdź, ile naprawdę kosztują
Czy świąteczne lampki zrujnują rachunek za prąd? Sprawdź, ile naprawdę kosztująpiccante123RF/PICSEL

Święta zaczynają się dziś nie od pierwszej gwiazdki, kolędy, ale od pierwszych lampek. Jeszcze nie ma karpia w lodówce, jeszcze nie ma barszczu na zakwasie, a już migoczą balkony, parapety i ogródki. Jedni ograniczają się do symbolicznej choinki w salonie, inni zamieniają dom w prywatną wersję jarmarku bożonarodzeniowego. I wtedy może pojawić się pytanie: czy ten cały blask nie odbije się czkawką na rachunku za prąd?

To pytanie wraca co roku, szczególnie odkąd ceny energii stały się tematem codziennych rozmów. Bo o ile choinka bez lampek wygląda dość smutno, o tyle wizja styczniowego rachunku potrafi skutecznie ostudzić zapał nawet największych miłośników świątecznych dekoracji. Warto więc oddzielić obawy od faktów i policzyć, zamiast zgadywać.

Ile prądu naprawdę zużywają świąteczne lampki?

Na szczęście matematyka w tym przypadku jest prostsza niż składanie stojaka pod choinkę. Zużycie energii to moc urządzenia pomnożona przez czas pracy. W praktyce oznacza to, że jeśli wiemy, ile watów pobierają lampki i jak długo świecą, możemy w kilka chwil oszacować koszt. Nawet w głowie, bez kalkulatora (choć dla pewności możesz nawet skorzystać z tego w smartfonie).

Zobacz również:

Ile kosztuje ogrzewanie pokoju farelką? Liczymy
Technologia

Ogrzewasz pokój farelką? Liczymy, ile zapłacisz za prąd

Tomasz Kromp
Tomasz Kromp

Nowoczesne lampki LED są tu prawdziwą rewolucją. Typowy łańcuch ze 100 diodami LED pobiera zwykle około 5-7 watów. To naprawdę niewiele, zwłaszcza gdy porówna się to z dawnymi zestawami żarówkowymi, które potrafiły pobierać kilkadziesiąt watów na jeden komplet. W praktyce oznacza to różnicę rzędu kilkunastu razy na korzyść LED-ów. Mniej prądu, mniej ciepła, dłuższa żywotność i mniejsze ryzyko awarii.

Dla porządku warto dodać cenę energii. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki średnia cena jednej kilowatogodziny energii elektrycznej wraz z dystrybucją wynosiła około 0,83 zł ( to dane za 2024 rok, w tym trzeba będzie doliczyć 10-15 groszy). To oczywiście wartość orientacyjna, bo rzeczywiste stawki zależą od taryfy, umowy i sprzedawcy, ale do domowych obliczeń wystarczy.

Święta Bożego Narodzenia to ogromne zużycie prądu
Święta Bożego Narodzenia to często zwiększone zużycie prądustockasso123RF/PICSEL

Weźmy przykład z życia. Ile kosztują nas bożonarodzeniowe światełka?

Choinka w salonie, 100 lampek LED, do tego trzy girlandy na balkonie. Razem cztery zestawy po 100 diod. Jeśli przyjmiemy, że każdy z nich pobiera około 6 watów, łącznie daje to 24 waty mocy.

Lampki świecą przez pięć godzin dziennie, przez cały grudzień. Po przeliczeniu wychodzi 3,6 kilowatogodziny zużycia w skali miesiąca. Przy wspomnianej cenie energii oznacza to koszt niespełna trzech złotych. Trudno to nazwać finansową katastrofą. To raczej równowartość drobnych świątecznych przyjemności, które i tak znikają w ferworze zakupów.

Nawet jeśli ktoś wydłuży czas świecenia do sześciu czy siedmiu godzin, dołoży kolejne zestawy, albo zwyczajnie zapomni doliczyć tegorocznych podwyżek prądu... rachunek wciąż pozostanie dość niski. O ile mówimy o LED-ach. Właśnie dlatego eksperci od lat powtarzają, że największą oszczędnością jest sama technologia, a nie nerwowe gaszenie choinki co pół godziny.

Kiedy iluminacje faktycznie potrafią zaboleć?

Oczywiście są sytuacje, w których rachunek przestaje być symboliczny. Dotyczy to bardzo dużych instalacji, liczonych nie w setkach, ale w dziesiątkach tysięcy punktów świetlnych. Jeśli 50 tysięcy lampek pobiera średnio pół wata każda, całość daje moc rzędu 25 kilowatów. Godzina świecenia to wtedy ponad 20 zł, a miesiąc codziennego podświetlania przez kilka godzin może oznaczać rachunek liczony w tysiącach.

To jednak nie jest codzienność przeciętnego domu, tylko skala znana raczej z miejskich iluminacji albo prywatnych pokazów "na bogato" (a przynajmniej amerykańskich domów, które widzimy w filmach). Wniosek jest prosty. Kosmiczny rachunek nie wynika z samego faktu świecenia lampek, ale z ich liczby, mocy i czasu działania. Im większa instalacja i im dłużej świeci, tym szybciej licznik zaczyna kręcić się szybciej niż karuzela na jarmarku.

Zobacz również:

Chcesz zmniejszyć rachunki za prąd? Zastosuj te triki.
Technologia

Oszczędzaj energię i kasę. Triki, o których nie miałeś pojęcia

Anna Czowalla

Jak świecić mądrze i bez wyrzutów sumienia?

W praktyce wystarczy kilka zdroworozsądkowych decyzji. LED-y to podstawa, bo są oszczędne, trwałe i nie nagrzewają się tak jak stare żarówki. Programatory czasowe pozwalają ustawić lampki tak, by świeciły wtedy, gdy ktoś faktycznie je widzi, a nie przez całą noc. To wygodne i skuteczne rozwiązanie, szczególnie przy dekoracjach zewnętrznych.

Jest też kwestia estetyki. Paradoksalnie mniej bardzo często znaczy lepiej. Dobrze rozmieszczone światło, ciepła barwa i kilka przemyślanych akcentów potrafią zrobić większe wrażenie niż tysiące migających punktów. A przy okazji zużywają mniej energii i są po prostu przyjemniejsze dla oka.

Dla większości z nas odpowiedź na pytanie o rachunek za prąd jest uspokajająca.
Dla większości z nas odpowiedź na pytanie o rachunek za prąd jest uspokajająca.123RF/PICSEL

Dla większości z nas odpowiedź na pytanie o rachunek za prąd jest uspokajająca. Przy rozsądnym podejściu i lampkach LED świąteczny blask kosztuje naprawdę niewiele. Kilka złotych miesięcznie to cena, którą trudno uznać za wygórowaną w zamian za atmosferę, która raz w roku zamienia zwykły dom w coś bardziej przytulnego.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym© 2025 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze