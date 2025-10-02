Wpis Muska na platformie X wywołał burzę w sieci

W środę rano na platformie X Elon Musk napisał "Anuluj Netflixa dla zdrowia swoich dzieci". Jest to kolejny raz, kiedy Musk nakłania 227 milionów swoich obserwatorów do podjęcia działań przeciwko firmie, z którą się nie zgadza.

Cała akcja rozpoczęła się po tym, jak niektóre konta na X, w tym popularne @LibsofTikTok, wezwały niedawno do bojkotu platformy streamingowej, krytykując jednocześnie różne seriale.

Musk udostępniał konta oskarżające o promowanie transseksualizmu wśród dzieci na Netflixie. Chociaż nie jest jasne, jaki wpływ miały jego posty na liczbę abonentów platformy streamingowej, niektórzy użytkownicy X stwierdzili, że anulowali swoją subskrypcję tego serwisu. Wiele z nich opublikowało zrzuty ekranu, udowadniające to działanie.

- Nie da się zadowolić wszystkich, ale staramy się zadowolić świat złożony z ludzi o różnych gustach, wrażliwościach i przekonaniach, choć osiągnięcie tego staje się bardzo trudne - powiedział Ted Sarandos, współdyrektor generalny Netflixa, w odpowiedzi na krytykę w 2021 roku z powodu specjalnych programów komediowych komika Dave'a Chappelle'a, w których znalazły się żarty na temat osób transpłciowych, a które wiele osób uznało za transfobiczne.

Akcje Netflixa spadły w środę o około 2 proc.

Musk już wcześniej namawiał swoich fanów m.in. do usunięcia Facebooka, ponieważ stwierdził, że jest on dla niego niepokojący.

Córka Muska nie zgadza się ze stanowiskiem ojca

Córka Muska, modelka Vivian Jenna Wilson, która w 2020 roku dokonała coming outu jako osoba transpłciowa, stanowczo sprzeciwia się poglądom ojca. Musk skrytykował jej tranzycję w wywiadzie z 2024 roku.

