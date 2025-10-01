Spis treści: Wikipedia jest stronnicza? Załóż sobie własną Jakie poglądy polityczne ma Elon Musk? Grokipedia ma pomóc xAI zrozumieć wszechświat

Wikipedia jest stronnicza? Załóż sobie własną

Elon Musk wyskoczył z nowym, ekscentrycznym pomysłem. Jest niezadowolony z tego, jak dziś wygląda Wikipedia, więc postanowił stworzyć swoją własną. Na poparcie swojej wizji zacytował tweeta południowoafrykańskiego przedsiębiorcy Davida Sacksa, według którego "Wikipedia jest beznadziejnie stronnicza".

"Armia lewicowych aktywistów trzyma biografie i walczy z rozsądnymi poprawkami. Problem pogłębia to, że Wikipedia zwykle pojawia się na początku wyników wyszukiwania Google i jest teraz zaufanym źródłem do trenowania modeli AI. To ogromny problem" - twierdzi przedsiębiorca z RPA, rodzinnego kraju Elona Muska.

Były współpracownik Donalda Trumpa udostępnił tę opinię dalej jako poparcie dla swojego pomysłu stworzenia alternatywnej Wikipedii. Powstać ma "Grokipedia". Co miałoby się na niej znaleźć i dlaczego to dla Muska takie ważne?

Jakie poglądy polityczne ma Elon Musk?

Elon Musk słynie z dość specyficznego podejścia do wolności słowa i cenzury w internecie. Twitter (X.com) po przejęciu przez miliardera przestał zwalczać mowę nienawiści na taką skalę, jak dawniej (chyba że dotyczyła samego Muska), a rosyjska propaganda przybrała na sile. Jako multimiliarder, jeden z najbogatszych ludzi świata oraz syn właściciela kopalni szmaragdów z RPA, który miał sfinansować jego karierę (czemu Musk zaprzecza nawet w obliczu dowodów od fact-checkerów) jego poglądy polityczne można określić jako złożone, ale dość dalece prawicowe.

Właściciel firmy xAI bywa charakteryzowany jako prawicowiec, skrajny prawicowiec i libertarianin. Padają w stosunku do niego określenia, takie jak "techno-libertariański" i "libertariańsko-autorytarny". Nie da się go jednoznacznie osadzić na politycznym kompasie. Niektóre jego słowa i działania stawiałyby go wyżej w kierunku autorytarnej prawicy, a niektóre niżej - w stronę libertarianizmu.

Grokipedia ma pomóc xAI zrozumieć wszechświat

Wikipedia zgodnie ze swoimi zasadami powinna być niestronnicza i neutralna światopoglądowo. "Artykuły Wikipedii powinny być pisane zgodnie z neutralnym punktem widzenia (NPOV, NPW). Jest to jedna z zasad Wikipedii i zarazem jeden z jej filarów" - czytamy na stronie Wikipedii. W sieci nie brakuje jednak głosów, że Wikipedyści skłaniają się ku lewicowej interpretacji rzeczywistości (inne natomiast głosy mówią np. o przeciwnym zjawisku).

Autorzy artykułów na Wikipedii pochodzą z całego świata i mają różne sposoby jego widzenia. Choć jednym z jej głównych filarów jest neutralność światopoglądowa, to nie wszyscy się jej trzymają, a w dyskusjach między autorami także nie ma pełnej zgody w ustalaniu, która treść jest suchym faktem, a która jego subiektywną interpretacją.

Dla osób pokroju Elona Muska sprawa wydaje się jasna. Wikipedia jest lewicowa (czy wręcz "lewacka!"), a więc stronnicza. Miliarder planuje więc otwarcie własnej pod nazwą "Grokipedia" wraz z xAI. "Będzie znacząco lepsza niż Wikipedia. Szczerze, jest to niezbędny krok do celu xAI, jakim jest zrozumienie Wszechświata" - wyjaśnił Musk.

Wikipedia opiera się na otwartym oprogramowaniu. Każdy może utworzyć swój własny portal Wiki i Elon Musk nie jest tu wyjątkiem. Fanowskie Wiki posiadają np. The Matrix, Twin Peaks czy The Walking Dead, a nawet malutkie i nieznane szerokiemu światu projekty czy tematy.

Zostaje jeszcze pytanie, czy Muskowi chodzi o obiektywną prawdę, czy raczej o kontrolę nad treściami haseł, tak aby "lewaccy" fact-checkerzy nie mogli dłużej cofać jego edycji ani wypominać mu nieścisłości.

