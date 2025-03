To odkrycie zmienia wczesną historię ludzkości. O milion lat!

To odkrycie prowadzi nas do wniosku, że wcześni ludzie znacznie rozszerzyli swoje możliwości technologiczne, które do tej pory ograniczały się tylko do produkcji narzędzi kamiennych. Teraz do repertuaru potencjalnych artefaktów włączono nowe surowce

powiedział dr Ignacio de la Torre, główny autor badania z CSIC.