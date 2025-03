A mowa o rękopiśmiennej kopii muzycznej adaptacji Sonetu 116, która jest dopiero drugim znanym naukowcom rękopisem tego utworu. Prof. Veronese rozpoznała go w manuskrypcie zbioru różnych tekstów skompilowanych przez Eliasa Ashmole’a, założyciela Ashmolean Museum of Art and Archaeology w Oksfordzie i lojalnego rojalisty w czasie angielskich wojen domowych. Jak szczegółowo opisano w badaniu opublikowanym w czasopiśmie The Review of English Studies, adaptacja sonetu i jej unikalny kontekst rzucają nowe światło na istotny fragment historii Anglii XVII wieku.