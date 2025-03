Niektóre odkrycia archeologiczne z epoki żelaza to dla naukowców prawdziwa zagadka, bo jak wyjaśnić gigantyczne gwoździe wbite w odcięte czaszki, które znaleziono na kilku stanowiskach , m.in. w Ullastret i Puig Castellar? Wcześniejsze badania sugerowały, że przebite gwoździami czaszki były trofeami wojennymi. Głowy pokonanych wrogów miały być przybijane do murów miasta jako ostrzeżenie dla potencjalnych najeźdźców, jednak nowe analizy izotopowe wskazują na bardziej złożony obraz tej praktyki.

Analiza wykazała, że w Puig Castellar trzy z czterech czaszek pochodziły od osób spoza lokalnej społeczności, co sugeruje, że były to prawdopodobnie trofea wojenne . Były one najpewniej eksponowane na murach miasta lub przy bramie, aby odstraszać przeciwników i podkreślać siłę mieszkańców.

Z kolei w Ullastret odkryto mieszankę czaszek zarówno miejscowych, jak i przybyszów. Dwie z nich należały do lokalnych mieszkańców i zostały znalezione na ulicach miasta, co sugeruje, że mogły być wystawione w celu oddania czci zmarłym członkom społeczności. Jedynie jedna czaszka, należąca do osoby spoza regionu, została umieszczona na murach – co może wskazywać, że była to głowa zdobyta jako trofeum wojenne.