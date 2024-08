Przypadkowo odkrył wyjątkowe srebro wikingów

Przypadkowo natknął się na srebrno z czasów wikingów

Analizy ekspertów z Danii wykazały, że pochodzą one z wczesnej epoki wikingów od ok. 793 do 1066 roku. Pamiętają one jeszcze czasy, gdy świeżo zostały założone miasta Aarhus lub Aros. Oględziny wskazują, że srebrne bransolety zostały wykonane w południowej Skandynawii.

Uważa się, że bransolety czy pierścionki mogły być jednym ze środków płatności w erze wikingów oraz pewnego rodzaju zabezpieczeniem, które demonstrowało środki finansowe i zamożność właściciela. Wikingowie mieli dość skomplikowany "system finansowy". Jednak pomimo faktu, że mówimy o czasach sprzed ponad 1000 lat, podobnie jak dziś, złoto czy srebrno trzymało swoją wartość i było miarą bogactwa.