Co za odkrycie! Mężczyzna przypadkiem znalazł skarb wikingów

Sztabka wiąże się z działalnością handlową wikingów

Ta konkretna sztabka jest cała, ale podobne sztabki znajdowano także pocięte - są to ślady po transakcjach finansowych. Allison Fox, kurator ds. archeologii dziedzictwa narodowego Manx, powiedziała:

- Sztabki takie jak ta były używane w świecie wikingów do handlu. Sztabki były ważone i sprawdzane, aby upewnić się co do zawartości srebra i były wykorzystywane w części lub w całości do zakupu wszystkiego, czego potrzebowali wikingowie. Była to waluta transgraniczna - wyjaśnia ekspertka. - W późniejszej epoce wikingów takich wlewków używano równolegle z monetami - tłumaczy Fox i dodaje: - Ta sztabka może być tylko małym artefaktem, ale w kontekście dziedzictwa pomaga zilustrować, w jaki sposób Wyspa Man była częścią międzynarodowej sieci handlowej wikingów 1000 lat temu, w tym jak działała gospodarka wikingów i gdzie na wyspie odbywał się handel.