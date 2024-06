Archeolodzy z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas eksploracji jednego z jezior na Kujawach natknęli się na przedmioty związane z rytuałami Celtów.

Miejsce odkrycia pozostałości po ceremoniach owego ludu nie jest przypadkowe - Celtowie słynęli bowiem z tego, że składali ofiary swym bóstwom właśnie w tego typu miejscach.

Rytualne stanowisko Celtów w woj. kujawsko-pomorskim

Archeologia to nie tylko badania na lądzie, jest też archeologia podwodna, która pozwala rozszerzyć tę gałąź nauki o poszukiwania śladów przeszłości w zbiornikach wodnych - tak jeziorach czy rzekach, jak i jaskiniach czy studniach. Podobnie jak w przypadku badań na lądzie, prospekcja pod wodą również polega na ustalaniu nowych oraz dokładnym analizowaniu znanych już stanowisk. Co jakiś czas zdarzają się wyjątkowe odkrycia.

Tak jest też w przypadku ostatnich podwodnej eksploracji archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Namierzyli oni bowiem rytualne stanowisko Celtów. Badacze zidentyfikowali kilkanaście przedmiotów będących dziełem celtyckich kowali, które wiązały się z obrzędami tego ludu.

Zdjęcie Jezioro na Kujawach, w którym znaleziono przedmioty. Źródło: Wydział Archeologii UW. / Uniwersytet Warszawski / materiał zewnętrzny

Niezwykłe odkrycie na Kujawach. "Odkrycie jest rewolucyjne"

Tym razem znalezisko nie jest związane z np. zalaniem danego terenu, ale ze świadomymi działaniami Celtów - lud ten z premedytacją umieszczał bowiem tego typu dary dla bóstw m.in. właśnie w akwenach.

- Celtowie słynęli z tego, że w wodach - rzekach, jeziorach, bagnach - rozpadlinach skalnych czy trudno dostępnych miejscach w górach ofiarowali bóstwom broń i narzędzia kowalskie, ciesielskie, kuchenne. Nasze odkrycie wpisuje się w zestaw takich właśnie, składanych w ofierze, znalezisk. To pierwsze rytualne stanowisko jeziorne Celtów na ziemiach dzisiejszej Polski. Odkrycie jest rewolucyjne również dlatego, że nikt nie spodziewał się Celtów tak daleko na północ już w III wieku p.n.e., bo tak datowane są znaleziska - przytacza UW wypowiedź prof. Bartosz Kontny, dziekan Wydziału Archeologii UW, kierownik Pracowni Archeologii Podwodnej.

Zdjęcie Odkrycie archeologów podwodnych z UW. Źródło: Wydział Archeologii UW. / Uniwersytet Warszawski / materiał zewnętrzny

Pierwsze rytualne stanowisko jeziorne Celtów w Polsce

Nurkowie w odmętach kujawskiego jeziora odkryli m.in. sierpy, fragmenty żelaznych pochew mieczy oraz pasów łańcuchowych - Celtowie zawieszali na nich swoją broń białą. Znaleziska archeologów z UW skłaniają do rewizji dotychczas przyjętej historii Celtów na terenach obecnej Polski, przynajmniej na Kujawach.

- Celtowie (inaczej Galowie) to lud indoeuropejski, który zamieszkiwał również ziemie dzisiejszej Polski. Do niedawna sądzono, że ich siedziby rozciągały się od Anglii po Kotlinę Karpacką, od południowej Francji, Półwyspu Iberyjskiego i północnej Italii po Śląsk, Małopolskę i dorzecze Sanu. Dekadę temu dowiedziono, że Celtowie żyli również na Kujawach w I wieku p.n.e. Znalezione przez archeologów z Wydziału Archeologii UW przedmioty są natomiast datowane na III w. p.n.e., co skłania do rewizji dotychczasowej wizji przeszłości naszych ziem - podano w notatce UW na temat znaleziska.

