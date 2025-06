Jad skorpiona amazońskiego w walce z rakiem piersi. Nowe odkrycia naukowców

Na razie badania są we wczesnym etapie, jednak wyniki są obiecujące. Naukowcy chcą wdrożyć technologię ekspresji heterologicznej, czyli wprowadzenia genu kodującego BamazScplp1 do organizmów laboratoryjnych, np. drożdży, co pomoże zrozumieć bioaktywne cząsteczki, zbadać ich funkcje i eksperymentować z różnymi mutacjami. Dodatkowo pozwoli to na wytwarzanie peptydu na skalę przemysłową, bez konieczności pozyskiwania jadu ze skorpionów.