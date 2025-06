Nowe badanie: Lek na menopauzę może chronić przed rakiem piersi

W badaniu klinicznym II fazy udział wzięło 141 kobiet po menopauzie, u których zdiagnozowano nieinwazyjną postać raka piersi - raka przewodowego in situ (DCIS). To wczesna postać raka piersi, w której komórki nowotworowe znajdują się wyłącznie w przewodach mlecznych i nie przeniknęły do otaczających tkanek. Połowa pacjentek przez miesiąc przed operacją przyjmowała lek Duavee, druga połowa placebo.