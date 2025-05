Aplikacje, których nie używasz. Jak usunąć je z telefonu Samsung?

Mało tego, niektóre aplikacje mogą śledzić twoją aktywność lub gromadzić dane osobowe. Wiele z nich ma dostęp do lokalizacji, kontaktów lub innych wrażliwych informacji. Pozostawienie ich na telefonie to potencjalne ryzyko, zwłaszcza jeśli dojdzie do wycieku danych. Kiedy usuniesz te programy, ograniczasz takie zagrożenia, dając sobie większą kontrolę nad tym, co dzieje się z twoimi danymi.