Perły w śmietniku to chyba najlepsze określenie sytuacji w popularnych sklepach z aplikacjami. Te wartościowe często są przemieszane z fałszywkami, bezwartościowymi apkami pełnych spamu, reklam, niedziałających funkcji, a czasem nawet oprogramowania szpiegującego. Taką opinię od wielu lat miał Sklep Google. W czasach Windows Phone jego użytkownicy mogli pozazdrościć kolegom i koleżankom z Androidem dostępu do wielu popularnych tytułów (tzw. app gap ), ale na korzyść Windows Phone Store przemawiała bardziej rygorystyczna selekcja.

Google od lat walczy z problemem śmieciowych aplikacji, ale mimo to ciągle są one publikowane w jego sklepie. Firma w końcu wzięła się za bardzo radykalne czystki i usunęła prawie połowę oprogramowania w swoim repozytorium. Jeszcze na początku 2024 roku Sklep Google oferował 3,4 miliona aplikacji. Dziś ich liczba wynosi 1,8 miliona. To spadek o 47%. Nie ma jednak czego żałować - zapewne w większości te aplikacje nie nadawały się do niczego.