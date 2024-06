Spis treści: 01 Niebezpieczne aplikacje w Google Play

02 Te aplikacje jak najszybciej usuń

03 Czy VPN jest bezpieczny?

Niebezpieczne aplikacje w Google Play

Dbanie o telefon nie jest proste, gdy zagrożenia czyhają na nas ze wszystkich stron. A tak się składa, że nawet w oficjalnym sklepie z aplikacjami, czyli Google Play możemy natknąć się na sporo złego. Niejednokrotnie pisałem o niebezpiecznych aplikacjach, które trzeba jak najszybciej usunąć z telefonu. Często podszywają się pod użyteczne programy, aplikacje do rozrywki czy gry dla dzieci. W jaki sposób stanowią zagrożenie?

Może to wynikać ze śledzenia naszej aktywności w sieci, posiadania szkodliwego kodu czy przetwarzania i wysyłania zbieranych danych tam, gdzie byśmy tego nie chcieli. A jeżeli chodzi o te ostatnie zagrożenie, to właśnie wykryto kilka aplikacji, które nasze dane przekazują do... Rosji i Chin. Pora na czyszczenie telefonu, ale najpierw sprawdźmy, o jakich aplikacjach mowa.

Te aplikacje jak najszybciej usuń

Według najnowszego raportu przygotowanego przez Top10VPN część darmowych aplikacji VPN na Androida nie posiada wystarczających zabezpieczeń lub bezpośrednio stanowi zagrożenie dla naszych telefonów, przechowywanych na nim informacji i danych osobowych. Analizie poddano setki darmowych programów VPN, które pobrano łącznie 2,5 miliarda razy. Okazuje się, że część z nich stanowi zagrożenie. Aż 10% darmowych VPN cechuje się nieskutecznym szyfrowaniem danych i jest niebezpieczna.

Wśród zagrożonych programów należy wymienić:

Tomato VPN

Phone Guardian VPN

Ultimate VPN

Turbo VPN

Swift Shield VPN

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

Yellow Flash VPN

VPN Ultra

Run VPN

Power VPN

VPN Monster

uVPN

VPN Proxy Master - Safer VPN

VPN Pro - Fast & Secure VPN

Quick Flow VPN

Sample VPN

Signal Secure VPN

Jeżeli posiadacie którąś z powyższych aplikacji na telefonie, to jak najszybciej je usuńcie. W najlepszym przypadku, darmowy VPN nie będzie działał lub poradzi sobie z siecią słabo. Gorzej gdy okaże się, że potajemnie przesyła nasze dane stronom trzecim lub stanowi otwartą furtkę dla hakerów.

A skoro o przesyłaniu danych mowa, to w tym wypadku również nie mamy dobrych wieści. Zgodnie z raportem, część darmowych aplikacji VPN ma powiązania z chińskim ByteDance i rosyjskim Yandexem. Znaleziono w nich kod wiążący je z chińskimi i rosyjskimi firmami, co jasno sugeruje, ze nasze dane po prostu nie są bezpieczne.

Czy VPN jest bezpieczny?

Aplikacje i programy VPN kojarzą nam się z bezpiecznym i anonimowym przeglądaniem internetu. W rzeczywistości jednak niektóre apki dostępne w Google Play stanowią ogromne zagrożenie. Czy w takim razie powinniśmy zrezygnować całkowicie z korzystania z prywatnych sieci? Niekoniecznie. Wystarczy jednak, aby przed pobraniem VPN sprawdzić, który program jest godny zaufania.

Lepiej unikajmy tych całkowicie darmowych, które oferują nam same korzyści bez żadnych opłat. Nie ma nic za darmo, a w tym wypadku ceną jest nasze bezpieczeństwo. Warto sprawdzić jaki VPN na Androida pobrać, aby był bezpieczny i skuteczny.