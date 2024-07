Natychmiast usuń te aplikacje z telefonu. Mają wirusy

Spis treści: 01 Wirusy w Google Play?

02 Nowe zagrożenie na Androida

03 Sprytny wirus na telefonie

Wirusy w Google Play?

Pobierając aplikacje ze sklepu Google Play chcemy mieć pewność, że są one bezpieczne dla naszych telefonów. Teoretycznie, każdy program znajdujący się w dystrybucji został poniekąd przeanalizowany przez systemy bezpieczeństwa. Czasami jednak nie działają one tak dokładnie, jak byśmy tego chcieli. W ten sposób możemy natrafić na niebezpieczne aplikacje, które zawierają szkodliwe oprogramowanie.

Zagrożenie często dotyczy mniej popularnych apek, w których teoretycznie powinniśmy znaleźć użyteczne funkcje, jak np. darmowy VPN. W rzeczywistości bywa tak, że programy te szpiegują naszą aktywność, śledzą wpisywane hasła i nie tylko. O porcji takich zagrożeń pisaliśmy całkiem niedawno - apki analizowały to, co użytkownik wpisuje w swoim telefonie, na przykład hasła i loginy do bankowości elektronicznej.

Reklama

Nowe zagrożenie na Androida

Tym razem w sklepie Google Play pojawiły się kolejne niebezpieczne aplikacje. Jak donosi firma Kaspersky, w aż 5 aplikacjach znaleziono niebezpieczne malware o nazwie Mandrake. To nowa wersja szkodliwego oprogramowania, które pojawiło się pierwotnie kilka lat temu. Same aplikacje były dostępne od 2022 roku i zostały pobrane łącznie kilkadziesiąt tysięcy razy. O jakich apkach mowa?

AirFS

Astro Explorer

Amber

Brain Matrix

CryptoPulsing

Największą popularnością cieszyła się apka AirFS. Warto sprawdzić, czy akurat jedna z apek nie znalazła się na waszym telefonie. Chociaż prawdopodobieństwo jest niewielkie, to przezorności w tym wypadku nie zaszkodzi. A jaki sposób może zaszkodzić wspomniane malware?



Sprytny wirus na telefonie

Mandrake, czyli malware, o którym informuje Kaspersky, to dość zaawansowane oprogramowanie, które potrafi unikać zapór bezpieczeństwa i antywirusów na Androidzie. Malware ukrywa się, jednocześnie czerpiąc informacje z naszego urządzenia. Program jest w stanie na przykład analizować zasoby naszego telefonu, sprawdzać pobierane pliki czy odwiedzane witryny. Co gorsza, może nawet nagrywać nasz ekran. To w oczywisty sposób sugeruje kradzież danych, w tym ważnych loginów i haseł.

Nigdzie w sieci nie jesteśmy bezpieczni - nawet w oficjalnym sklepie od Google...