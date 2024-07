Spis treści: 01 Niebezpieczeństwo na Androidzie

Niebezpieczeństwo na Androidzie

Android to świetny system operacyjny, na którym działa większość mobilnych urządzeń na świecie. Powszechny, popularny, prosty w obsłudze - za tym wszystkim idą też pewne problemy i niebezpieczeństwa. Na nie narażeni są wszyscy użytkownicy telefonów z systemem Google. Przepis na kłopoty jest prosty, bo wystarczy pobrać nieodpowiednią aplikację, a my możemy popsuć swoje urządzenie, lub (co gorsza) stracić dostęp do własnych danych i kont bankowych.

Jak działa szkodliwe oprogramowanie na Androidzie? Metody i technologie są różne. Dobrym przykładem jest szkodliwy kod ukryty pod płaszczykiem użytecznych funkcji. Może to być np. darmowy VPN, który w rzeczywistości nie tylko nie chroni nas w sieci, lecz także przekazuje informacje o nas stronom trzecim, bez naszej zgody. W podobny sposób działała pewna apka do czytania kodów QR.

Usuń tę aplikację - ukradnie dane do konta

QR Reader & File Manager to aplikacja, która niedawno została usunięta z Google Play. Niestety, weryfikacja nie przebiegła w porę, czyli przed debiutem na platformie. Program został pobrany przez pewną liczbę użytkowników i stanowi ogromne zagrożenie. Jak działa ta aplikacja?

Program został wyposażony w możliwość odczytywania tego, co dzieje się na ekranie i wpisywanego tekstu z klawiatury - nawet, jeżeli wpisujemy go w pola zakryte (np. hasła). Zdolny był do tego trojan bankowy Anatsa. Jak łatwo się domyślić, szkodliwe oprogramowanie daje hakerom dostęp do naszych kont bankowych - mają już przecież dane do logowania.

Pora sprawdzić naszą historię pobieranych aplikacji i upewnić się, czy aby na pewno nie mieliśmy jej na swoim dysku.

To nie jedyne zagrożenie

W zasobach sklepu Google Play znajdowały się (lub nadal znajdują) inne apki, choćby zaopatrzone w oprogramowanie malware. Wśród niebezpiecznych aplikacji wymienia się:

PDF Reader & File Manager

Essential Horoscope for Android

3D Skin Editor for PE Minecraft

Logo Maker Pro

Auto Click Repeater

Count Easy Calorie Calculator

Sound Volume Extender

NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &NUMBER PREDICTIONS

Track Your Sleep

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot

Universal Calculator

Żadna z tych aplikacji nie pobiła rekordu pobrań, ale średnio trafiły na kilkanaście tysięcy urządzeń. Warto upewnić się, że nie znaleźliśmy się w gronie zagrożonych użytkowników, bo konsekwencje mogą być poważne. Jakie?



Wśród działań hakerów i cyberprzestępców można wymienić kradzież tożsamości, danych logowania do usług i serwisów, czy nawet używanie naszego telefonu jako przykrywki do swoich działań w sieci. Ryzyko jest poważne, dlatego każde kolejne pobranie aplikacji powinno być poprzedzone odpowiednią weryfikacją na własną rękę.