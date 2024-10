Tetris to gra, której pewnie nikomu nie trzeba przedstawiać. Tytuł powstał ponad trzy dekady temu i ciągle przyciąga nowych graczy. Powszechnie uznaje się, że gra jest grywalna do 29. poziomu. Później elementy spadają na tyle szybko, że ich ułożenie staje się bardzo trudne. Tymczasem pewien nastolatek pokazał, że można zajść znacznie dalej.

Tetris z nowym rekordem na NES-ie

Niemożliwego dokonał 16-latek ze Stanów Zjednoczonych, Michael Artiaga. To pierwszy gracz w postaci człowieka, któremu udało się osiągnąć w Tetrisie na NES-ie aż 255. poziom! W ten sposób uzyskał "odrodzenie", co spowodowało wyzerowanie licznika.

Michael Artiaga postanowił udostępnić własną próbę bicia rekordu na platformie Twitch. Sukces zakończył się drugim podejściem na poziomie 91. po tym, jak wyczyścił łącznie 4216 linii, zdobywając 29,4 mln punktów!

O mój Boże, jestem tak szczęśliwy, że ta gra się skończyła, bracie. Nigdy więcej nie chcę w nią grać. komentował swój wyczyn Michael Artiaga

Warto dodać, że Artiaga to zapalony gracz Tetrisa, który ma już na własnym koncie inne sukcesy związane z tym tytułem z NES-a. W 2020 r. został najmłodszym zwycięzcą zmagań w ramach Classic Tetris World Championships.

Wideo youtube

Tetris ma już 35 lat

Tetris to gra, którą udostępniono na Nintendo Entertainment System 35 lat temu. Miało to miejsce w 1989 r., a opracowano ją pięć lat wcześniej. Tytuł długo spotykał się z różnym odbiorem ze względu na bardzo trudną rozgrywkę na późniejszych etapach. Wynika to z faktu, że kontroler NES nie nadążał za spadającymi klockami, ale z czasem to udoskonalono.

Poprzedni rekord Tetrisa został ustanowiony przez 13-latka, który "pokonał" grę. Willis Gibson zdołał dojść do 157. poziomu, gdzie uzyskał poziomą linię i dzięki temu dochodzi do awarii. Jednak już wcześniej było wiadomo (za sprawą maszyn), że gra ma 255. poziomów, co potwierdził ostatni wyczyn Michaela Artiagi. Jeszcze do niedawna wydawało się, że takie osiągnięcie jest poza granicami możliwości człowieka, ale 16-latek ze Stanów Zjednoczonych udowodnił, że może być inaczej. Wielkie brawa!

