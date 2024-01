Kultowy Doom uruchomiony na... bakteriach. Jak tego dokonano?

Doom to gra komputerowa sprzed kilkudziesięciu lat, która swego czasu wyznaczyła nowe trendy na rynku. Tytuł później był uruchamiany na różnych urządzeniach, w tym nietypowych pod kątem gamingu, jak na przykład smartwatchach. Tymczasem badaczka z MIT podeszła do tematu jeszcze inaczej i jej osiągnięcie z pewnością jest bardzo niecodzienne.

Badaczka z MIT uruchomiła grę Doom na bakteriach

Lauren Ramlan to badaczka z instytutu MIT, która zajmuje się biotechnologią. Wpadła na pomysł, aby uruchomić kultową grę Doom na bakteriach. Jednak nie zrobiła tego w dosłownym znaczeniu. Po prostu zamieniła mikroorganizmy w piksele.

Ramlan wykorzystała ścianę złożoną z bakterii E. coli i stworzyła z niej "wyświetlacz". Taki "ekran" nie porywa parametrami, bo jest zaledwie 1-bitowy i może prezentować "obraz" w znikomej rozdzielczości 32 × 48 pikseli. Tak więc nawet stary Doom nie prezentuje się tutaj dobrze i jest cały rozpikselowany. Mimo to jest to dowód na to, że można.

Drobnoustroje nie sterują rozgrywką

Warto dodać, że wykorzystane tu bakterie nie są w stanie wpływać na rozgrywkę i nie mogą nią sterować. W ramach eksperymentu wykorzystano proces łączenia w celu zamiany na "cyfrowy wyświetlacz". Badaczka zaimplementowała bakteriom białka fluorescencyjne, które spowodowały, że te mogły świecić jak piksele. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym wideo.



Pewnie zapytacie też o to, czy tak w ogóle da się grać? Cóż... rozgrywka w tym przypadku pozostawia wiele do życzenia. Na wyświetlenie jednej klatki gry bakterie potrzebują około 70 minut i kolejnych 8 godzin do powrotu do stanu początkowego. Jedna klatka wymaga więc ponad 9 godzin. To oznacza, że próba przejścia Dooma na takim "wyświetlaczu" zajęłaby około 600 lat.

Tak więc nowy pomysł badaczki MIT wyklucza Dooma z płynnej rozgrywki, ale jest to już kolejny dowód na to, że grę można uruchomić niemal na wszystkim. W przeszłości robiono to m.in. na testach ciążowych czy neuronach mózgów szczurów. Pierwsza część kultowego FPS-a ma już ponad 30 lat, bo została wprowadzona na rynek w 1993 r.