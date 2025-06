Każdemu z nas zdarzyło się zapomnieć o czymś ważnym, czy nawet o zwykłej błahostce. Czasem mamy na końcu języka dane słowo i nie możemy go wypowiedzieć, chociaż czujemy w głowie jego brzmienie. W dzisiejszych czasach, kiedy co minutę jesteśmy zalewani informacjami z wielu źródeł, nasz mózg jest przebodźcowany i zwyczajnie nie daje rady.

Dr Charan Ranganath twierdzi, że ludzie są stworzeni do zapominania. Napisał on książkę, odwołując się do pracy psychologa poznawczego George'a Millera, który w artykule z 1956 roku mówi, że możemy pamiętać tylko siedem rzeczy na raz - plus lub minus dwie. Późniejsze jednak badania wskazują tylko na trzy lub cztery rzeczy, jak pisze Ranganath.

- Nasze mózgi naprawdę działają na zasadzie ekonomii: przyjąć jak najmniej informacji i wykorzystać jak najwięcej z nich - twierdzi Ranganath. - To, co lubię mówić, to: nie próbuj pamiętać więcej, pamiętaj lepiej.

Jak polepszyć swoją pamięć? Techniki lepszego zapamiętywania

Istnieje wiele sposobów na poprawę pamięci. Jednym z nich jest proces zwany chunkingiem - czyli "rozbijanie na mniejsze części" lub "fragmentacja" - który polega na grupowaniu informacji w jedną całość. Dzięki temu pamiętamy alfabet lub nasz PESEL jako zbiór elementów, nie zastanawiając się nad jego poszczególnymi członami. W przypadku nauki możesz rozbić cały temat na mniejsze zagadnienia, aby po kolei przejść przez wszystkie etapy.

Gra w skojarzenia jest kolejnym świetnym przykładem techniki, która pomoże ci poprawić swoje zdolności zapamiętywania. Jest ona banalnie prosta: wystarczy, że skojarzysz daną informację z czymś charakterystycznym, możesz tworzyć nawet ciągi myślowe. Warto wykorzystać swoją wyobraźnię do wymyślania różnych przykładów. Ta technika szczególnie pomaga przy nauce np. słówek w obcym języku lub innych list, jednak może być z powodzeniem stosowana na co dzień.

Z łatwością polepszysz swoją pamięć dzięki kolorowaniu lub ożywianiu wspomnień. Kiedy próbujesz zapamiętać, czy zamknąłeś drzwi na klucz, podczas wykonywania tej czynności zwróć uwagę na jakiś nietypowy szczegół, który na pewno zapamiętasz, co pozwoli na łatwe przywołanie tej chwili w umyśle.

Używając swoich zmysłów do zapamiętywania, znacząco ułatwisz sobie cały proces. Już teraz to robisz - czasem zapach jedzenia nagle przypomni ci obiady u babci, a słuchanie piosenki przeniesie cię do pewnego wspomnienia sytuacji, która jest dla ciebie ważna, kiedy w tle leciał ten utwór. Takie małe fragmenty natychmiast przeniosą cię w czasie. Kiedy chcesz przypomnieć sobie dane wydarzenie, spróbuj wyobrazić sobie siebie w tamtym momencie. O czym myślałeś, co czułeś, widziałeś i słyszałeś.

Pałac pamięci jak u Sherlocka Holmesa

Inaczej znany jako metoda loci polega na wizualizacji przestrzeni - rzeczywistych lub wyobrażonych, w których osadzone są informacje pod postacią łatwych do skojarzenia symboli. Pałacem pamięci może być na przykład twój dom lub inny budynek, w którym często bywasz. Możesz również wymyślić go, stworzyć całkowicie od zera - zamek, podwodny tunel czy puste zoo.

Ustal stałą trasę, którą będziesz wędrować po budynku, a poszczególne pomieszczenia dookoła będą kotwicami pamięci. Aby dobrze wykorzystać tę technikę, warto pochylić się nad umiejętnym tworzeniu symboli - mogą być one zupełnie irracjonalne i dziwne, dzięki czemu mózg łatwiej zapamięta całą informację. Następnie przypisz każdy z tych obrazów do konkretnego miejsca i wyobraź sobie całą scenę, jaka się rozgrywa w tym konkretnym fragmencie pałacu.

Przechodząc przez swój pałac pamięci co jakiś czas, utrwalasz sobie wszystkie zakodowane obrazy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z wielu pałaców, jeśli to konieczne. Wtedy warto zaplanować je jak zeszyty do szkoły - każdy pałac to inne zagadnienie.

