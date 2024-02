Naukowcy hakują pamięć. Przypomnimy sobie, czy zostawiliśmy włączoną kuchenkę?

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Wake Forest (WFU) i Uniwersytet Południowej Kalifornii (USC) wykazały, że może pomóc ludziom przywołać określone obrazy z większą łatwością. Niestety (przynajmniej na razie) nie przypomni nam to czy wyłączyliśmy gaz pod garnkiem z zupą lub żelazko z prądu.

Nie tylko podkreślamy innowacyjną technikę neurostymulacji w celu poprawy pamięci, ale także pokazujemy, że stymulowanie pamięci nie ogranicza się tylko do ogólnego podejścia, ale można je również zastosować do konkretnych informacji, które są krytyczne dla danej osoby. Wyjaśnia neurobiolog Brent Roeder ze Szkoły Medycznej WFU

Neurolodzy majstrują przy pamięci. Poprawili ją o 38 proc.

Eksperymenty przeprowadzono wśród 14 dorosłych chorych na padaczkę, którym zakładano elektrody mózgowe w celu zlokalizowania epicentrów napadów. W 2018 roku zespół przetestował implanty nerwowe, które miały "zapisać kody" informacyjne w hipokampie - miejscu, w którym jak się mówi, "przechowywane" są wspomnienia w mózgu. Te kody elektryczne zostały tak zaprojektowane, aby naśladować wzór aktywności neuronowej związany z zapamiętywaniem informacji. Teraz wykorzystano model komputerowy, który obserwuje aktywność mózgu konkretnej osoby, aby poznać wzorce odpowiadające za zapamiętywanie określonych obrazów.

Reklama

W teście pamięci wzrokowej model ten wygenerował dla każdej osoby pewne wzorce stymulacji, które powiązano z zapamiętywaniem obrazów zwierząt, budynków, roślin, narzędzi i pojazdów. Po ponownym sztucznym wprowadzeniu do hipokampa "kodów" neuronowych, uczestnicy badania o 22 proc. lepiej dopasowywali wcześniej zapamiętane obrazy. Wyniki wzrosły do 38 proc. gdy stymulowane były obie półkule mózgu, a w badaniu wzięły udział osoby z zaburzeniami pamięci.

Naszym celem jest stworzenie interwencji, która może przywrócić funkcje pamięci utracone w wyniku choroby Alzheimera, udaru lub urazu głowy. mówił Brent Roeder

Naukowcy planują dalej angażować się w badania, aby dowiedzieć się, jak podstawowe informacje są kodowane i przywoływane w hipokampie. Chcą także sprawdzić, czy wzorce pamięci jednej osoby można wykorzystać do stymulacji pamięci innej.

Źródła: Roeder BM, She X, Dakos AS, Moore B, Wicks RT, Witcher MR, Couture DE, Laxton AW, Clary HM, Popli G, Liu C, Lee B, Heck C, Nune G, Gong H, Shaw S, Marmarelis VZ, Berger TW, Deadwyler SA, Song D and Hampson RE (2024) Developing a hippocampal neural prosthetic to facilitate human memory encoding and recall of stimulus features and categories. Front. Comput. Neurosci. 18:1263311. doi: 10.3389/fncom.2024.1263311,

CC BY 4.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/); sciencealert.com