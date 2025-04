Ruch fizyczny poprawia to, jak myślimy, podejmujemy decyzje, zapamiętujemy i utrzymujemy koncentrację - niezależnie od wieku

Naukowcy wskazują trzy kluczowe obszary, które poprawiają się dzięki aktywności fizycznej. To zdolności poznawcze, czyli zdolność logicznego myślenia i podejmowania decyzji, pamięć - zwłaszcza krótkotrwała i epizodyczna oraz funkcje wykonawcze, czyli planowanie, koncentracja i kontrola emocji. Korzyści są największe u dzieci i młodzieży, ale zauważalne we wszystkich grupach wiekowych, a poprawa jest widoczna już po 12 tygodniach regularnego ruchu.

Eksperci zalecają co najmniej 30 minut ruchu przez większość dni tygodnia, co daje około 150 minut tygodniowo. Co ciekawe, intensywność nie zawsze ma kluczowe znaczenie i jak zauważają badacze, ćwiczenia o niższej intensywności, jak joga, mogą być równie skuteczne, a czasem nawet skuteczniejsze. Badania pokazują, że wszystkie zwiększają objętość hipokampu, czyli obszaru mózgu odpowiedzialnego za pamięć i uczenie się.