Jak zielona herbata może pomóc w walce z alzheimerem?

Najgorszym, co możemy zrobić naszemu umysłowi, jest siedzący tryb życia. Podczas ćwiczeń serce pompuje więcej krwi również do mózgu, natleniając go i utrzymując w dobrej kondycji. Dlatego warto uprawiać jakąś aktywność fizyczną, może to być nordic walking, kolarstwo lub pływanie.