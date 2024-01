Spis treści: 01 Rejestracja auta w mObywatelu

02 "Stłuczka" - nowa funkcja mObywatela

03 Pulpit w mObywatelu - ikony ułożymy tak, jak chcemy

Aplikacja mObywatel znalazła już kilkanaście milionów użytkowników w całym kraju. Program pobierany na smartfony z Androidem i iOS daje nam dostęp do e-dowodu osobistego, ale nie tylko. W programie znajdziemy masę innych funkcji, w tym cyfrowe dokumenty, informacje dla kierowców czy zgłoszenia środowiskowe. Wkrótce do aplikacji dojdą nowe, równie przydatne funkcjonalności.

Rejestracja auta w mObywatelu

Niedawno minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wyjawił, że chce dodania do mObywatela nowej, bardzo przydatnej opcji. Chodzi o możliwość rejestracji samochodu z poziomu aplikacji. Na razie nie poznaliśmy wielu szczegółów, lecz można domyślić się, że chodzi o cyfrowe składanie dokumentów przy pomocy aplikacji w naszym telefonie. Jak miałaby działać nowa opcja?

Zdaniem ministra, nowa funkcja miałaby pozwolić np. na skanowanie dokumentów i wysyłanie ich do odpowiedniego urzędu. Wykorzystanie aplikacji w tym celu miałoby znacznie ułatwić całą procedurę, przy okazji dałoby się to załatwić zdalnie, bez wychodzenia do urzędu. Jak przyznaje Gawkowski, jego celem jest zwiększenie interoperacyjności aplikacji. Chodzi o połączenie korzystania z wielu funkcji urzędowych w ramach jednej aplikacji.

Kiedy rejestracja samochodu w mObywatelu wejdzie w życie? Na razie to jedynie plany. Całość jest badana przez ministerstwo, przygotowywane są odpowiednie projekty i trochę czasu minie, zanim funkcja pojawi się w programie. Mówi się, że minister chce wprowadzić to przed końcem obecnej kadencji.

"Stłuczka" - nowa funkcja mObywatela

Być może szybciej do aplikacji mObywatel trafi nowa funkcja i moduł o nazwie Stłuczka. Jak sama nazwa wskazuje, ta funkcjonalność przysłuży się kierowcom, którym przytrafiło się zdarzenie na drodze. Do tej pory była to sytuacja niezwykle stresująca choćby z tego powodu, że nie było wiadomo, co robić. Kierowcy musieli spisywać oświadczenia, czekać na przyjazd policji, a często brakowało kartek i długopisów. Z oczywistych względów było to trudne, ale na szczęście teraz z pomocą przyjdzie aplikacja.

W mObywatelu pojawi się specjalny moduł z interaktywnym dokumentem, w którym wypełniać będziemy poszczególne pola. Po wypełnieniu całość stanowić będzie oficjalny dokument dotyczący zdarzenia drogowego, w którym wzieliśmy udział. Jeżeli sprawa nie będzie budzić wątpliwości, to obędzie się bez udziału funkcjonariuszy i mandatów - to duże ułatwienie tej niełatwej sytuacji. Nie wiadomo jednak, kiedy nowa opcja pojawi się w programie.

Pulpit w mObywatelu - ikony ułożymy tak, jak chcemy

Powyższe dwie nowe funkcje trafią do aplikacji w niekoreślonej przyszłości. Jest jednak coś, co pojawić ma się jeszcze w tym tygodniu. Chodzi o nową funkcjonalność, która pozwoli nam dowolnie kształtować układ i kolejność ikon w aplikacji. Możliwość edytowania układu menu zaczęła trafiać do pierwszych użytkowników, a wszyscy mają otrzymać ją w ciągu najbliższych dni.

To pozwoli na szybszy dostęp do tych dokumentów i funkcji, z których korzystamy najczęściej. Możliwość bardziej optymalnego dostosowania menu w mObywatelu to funkcja, na którą wielu z nas czekało od dawna. Dobrze, że wreszcie postanowiono ją wprowadzić.