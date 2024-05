Spis treści: 01 mObywatel i miliony Polaków

mObywatel i miliony Polaków

Dane nie pozostawiają złudzeń. Ponad 16 milionów pobrań aplikacji mObywatel (na Androida i iOS) stawia ją w gronie najpopularniejszych aplikacji w Polsce. Program, za który odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji nieustannie jest wzbogacany o nowe funkcje i udogodnienia.

Użytkownicy mObywatela mają dostęp do wielu opcji, a jedną z najważniejszych jest cyfrowy dowód osobisty, czyli mDowód w telefonie. Dzięki temu możemy korzystać z naszego dokumentu bez konieczności wyciągania go z portfela. Wystarczy użyć e-dowodu z aplikacji. Możemy z niego korzystać w urzędzie, banku czy na poczcie i nie tylko. Poza dokumentami mObywatel otrzymał też inną bardzo ważną funkcję.

Zastrzeż numer PESEL w aplikacji

Chodzi o zastrzeganie numeru PESEL w aplikacji. Opcja ta pojawiła się już jakiś czas temu. Wprowadzenie jej było motywowane rosnącymi zagrożeniami w sferze cyfrowej. Informowaliśmy was przecież m.in. o wycieku danych ALAB i nie tylko. Aby obywatele mogli zadbać o swoje bezpieczeństwo, do ich użytku oddano możliwość zastrzegania numeru PESEL online, co trafiło w końcu do mObywatela.

Zastrzeganie numeru PESEL jest niezwykle łatwe - wystarczy wejść w menu aplikacji i znaleźć stosowny przycisk. Całość nie wymaga od nas żadnych formalności, a jedynie wybranie właściwej opcji. Warto pamiętać, że banki już od 1 czerwca będą zobowiązane do weryfikowania zastrzeżonego PESEL-u w bazie.

Na co pozwala mObywatel?

Duża popularność aplikacji mObywatel nie wzięła się z niczego. Program ten pozwala Polakom na naprawdę wiele i cieszy, że w zasadzie regularnie otrzymujemy coraz to nowsze funkcje. Nie tak dawno informowaliśmy was o funkcji "Stłuczka" i rejestrowaniu pojazdów przez apkę. Te opcje dopiero wejdą w życie, ale są już opracowywane i z pewnością będą cieszyć się dużą popularnością.

A na co mObywatel pozwala już teraz? Oto wybrane funkcje:

Wirtualny portfel z dokumentami, a w nim dowód osobisty, prawo jazdy czy certyfikat COVID-19

dowód osobisty, czy certyfikat COVID-19 mPojazd , a w nim informujące o dowodzie rejestracyjnym czy polisie OC

, a w nim informujące o dowodzie rejestracyjnym czy polisie OC Legitymacja emeryta-rencisty

mLegitymacja studencka czy mLegitymacja szkolna - cyfrowy dokument uprawniający do zniżek i nie tylko

- cyfrowy dokument uprawniający do zniżek i nie tylko Dostęp do eRecepty i eSkierowań

Karta Dużej Rodziny

Bilkom, czyli bilety kolejowe kupione na przejazd pociągiem u niektórych przewoźników

Szczególnie ważną rzeczą z pewnością są eRecepty i dostęp do dokumentacji medycznej, czy szeregu legitymacji.

