Okulary, które mierzą tętno - Meta Aria Gen 2 AR

Meta zapewnia, że są to okulary do całodziennego użytku — wytrzymują nawet do ośmiu godzin ciągłej pracy i są kompaktowe — ważą jedynie 75 gramów. Wyposażono je w otwarte głośniki z funkcją tłumienia hałasu, które umożliwiają odtwarzanie dźwięku do ucha bez konieczności całkowitego zakrywania małżowiny, co pozwala na korzystanie z funkcji okularów przy jednoczesnym utrzymaniu uwagi na otoczeniu.