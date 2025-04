Niesamowite odkrycie w Niemczech. Znaleziono ponad 100 szkieletów koni

W Niemczech dokonano niesamowite odkrycia. Na miejscu wykopalisk z początków naszej ery znaleziono szkielety należące do ponad 100 koni. Były to zwierzęta wykorzystywane przez wojsko Cesarstwa Rzymskiego. Odkrycie datuje się na II wiek n.e. i były to konie należące do kawalerii stacjonującej w Hallschlag.