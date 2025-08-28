Polska to kraj, który w obecnych czasach musi borykać się z nowymi zagrożeniami. Rośnie liczba cyberataków, szerzy się dezinformacja czy pojawiają się zagrożenia hybrydowe. To wszystko sprawia, że ludność musi być lepiej przygotowana na nowe sytuacje. W tym celu rząd stworzył Poradnik bezpieczeństwa, który został dziś zaprezentowany w trakcie specjalnej konferencji.

Rząd prezentuje Poradnik bezpieczeństwa

Poradnik bezpieczeństwa został zaprezentowany dziś w trakcie specjalnej konferencji, w której udział wzięli wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński.

Udział w pracach nad poradnikiem wzięło ponad 100 osób, które są specjalistami z różnych dziedzin. Celem przyświecającym stworzeniu przewodnika jest zwiększenie świadomości Polaków oraz lepsze przygotowanie społeczeństwa na obecnie występujące zagrożenia.

To jest wielka sprawa, bo bez udziału i świadomości społecznej nie ma bezpiecznej Polski

Silna armia, silne sojusze i silne bezpieczeństwo. To trzy priorytety, które rząd określił w trakcie zwiększania obronności państwa, co dodał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaprezentowany dziś Poradnik bezpieczeństwa wpisuje się w trzeci filar.

"Poradnik został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi" - czytamy na stronach rządowych.

Poradnik bezpieczeństwa na sytuacje kryzysowe do pobrania za darmo

Poradnik bezpieczeństwa to zbiór praktycznych wskazówek, które pomogą przygotować siebie i bliskich na sytuacje kryzysowe - "od cyberataków i dezinformacji, przez klęski żywiołowe, po sytuacje militarne i kryzysy infrastrukturalne".

Podzielono go na rozdziały poświęcone konkretnym zagadnieniom, które dotyczą zagrożeń w obecnych czasach oraz sposobom na przygotowanie się w razie konieczności. W publikacji można znaleźć praktyczne wskazówki związane m.in. z tworzeniem rodzinnych planów. Publikacja pozwala także tworzyć listy kontrolne czy uzyskać informacje na temat niezbędnego wyposażenia na wypadek sytuacji kryzysowych.

Poradnik bezpieczeństwa jest dostępny dla wszystkich obywateli za darmo. Można go pobrać w formacie PDF ze strony poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.

