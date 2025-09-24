TRAKO to Międzynarodowe Targi Kolejowe, które odbywają się w Gdańsku w dniach 23-26 września. Wśród wystawców nie zabrakło firmy PESA Bydgoszcz SA, która przywiozła ze sobą nową platformę lokomotywową Gama 3.0 będącą kontynuacją modelu 111Ed użytkowanego przez różnych przewoźników w Polsce.

PESA prezentuje lokomotywę Gama 3.0 podczas TRAKO

PESA zaprezentowała platformę Gama 3.0 podczas specjalnego show, które zorganizowano podczas TRAKO w Gdańsku. Pokaz był z pewnością ciekawy i w jego trakcie odsłonięto pierwszą lokomotywę z nowej serii.

Rozwiń

Gama 3.0 to platforma, która będzie dostępna w różnych konfiguracjach. PESA ma ją oferować w wersji elektrycznej do przewozów pasażerskich i towarowych, w tym intermodalnych. Tutaj pod uwagę bierze się ekologiczny moduł dojazdowy z silnikiem diesla lub bateriami. Będą dostępne także lokomotywy dwunapędowe, które umożliwią jazdy na trasach, które mają odcinki zelektryfikowane lub pozbawione trakcji.

Lokomotywa Gama 3.0 jest kontynuacją modelu 111Ed użytkowanego przez liczne grono uznanych polskich przewoźników. Na bazie doświadczeń eksploatacyjnych, a także uwzględniając wymagania rynkowe i sugestie naszych klientów zaprojektowaliśmy platformę lokomotyw wyposażonych w najnowsze rozwiązania techniczne gwarantujące bezpieczną oraz komfortową eksploatację

Lokomotywa PESA Gama 3.0 łączy nowoczesny design z funkcjonalnością

PESA Bydgoszcz chwali się, że jej platforma Gama 3.0 stanowi połączenie nowoczesnego designu z funkcjonalnością. Forma pojazdu jest nowoczesna i wiemy, że będzie on w stanie osiągać prędkości przekraczające 200 km/h. Producent zakłada wyposażenie lokomotyw nawet w małe pomieszczenia socjalne z kuchnią i toaletą, co znajdzie uznanie na długich trasach.

Lokomotywy cechują się modułową konstrukcją. PESA chciała ułatwić eksploatację pojazdów i dlatego zdecydowano się na inteligentną diagnostykę czy prostszy dostęp do wybranych elementów, co wpłynie na skrócenie czasu przeglądów oraz napraw.

Lokomotywy Gama 3.0 znajdują się już na etapie produkcji i pierwsze egzemplarze mają trafić niedługo w ręce polskich przewoźników. Na tym jednak nie koniec, bo PESA wierzy również w międzynarodowy potencjał i zainteresowanie ze strony klientów zagranicznych. Pierwsze egzemplarze pojazdu wyjadą na tory w 2026 r.

"Wydarzenia": Pociągi gnały na siebie. O krok od tragedii Polsat News Polsat News