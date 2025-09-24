Ryanair planował cyfrowe karty pokładowe już rok temu. Termin ich wprowadzenia był jednak wciąż przekładany.

Ostatnio mówiono o 3 listopada, ale dziś linia lotnicza ogłosiła, że stanie się to nieco później, bo w środę, 12 listopada.

Od tego momentu pasażerowie Ryanaira nie będą już mogli pobrać i wydrukować fizycznej karty pokładowej. Aby wejść na pokład samolotu będą musieli ją wygenerować podczas odprawy w aplikacji myRyanair.

Co w sytuacji, gdy telefon podczas podróży odmówi posłuszeństwa - na przykład zawiesi się albo rozładuje?

Linia lotnicza zapewnia, że taka karta będzie mogła być wydrukowana na lotnisku za darmo (tak wynika z cennika obowiązującego od 3 listopada). Ale będzie to możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej - na co najmniej 3 godziny przed lotem - odprawimy się online.

Dlaczego Ryanair wprowadza cyfrowe karty pokładowe?

Wejście na pokład samolotu Ryanair z cyfrową kartą pokładową ma zmniejszyć ślad węglowy. W ten sposób linia lotnicza chce oszczędzić ponad 300 ton odpadów papierowych rocznie.

Ta zmiana nie powinna przysporzyć wielkich problemów pasażerom korzystającym z usług Ryanaira. Prawie 80% z nich korzysta już z biletów w aplikacji.

Oprócz nowego rozwiązania, w aplikacji myRyanair znajdują się już inne funkcje ważne podczas podróży, m.in. informacje i aktualizacje dotyczące lotów (terminal, numer bramki, informacja o boardingu), wiadomości z centrum operacyjnego Ryanair w przypadku zakłóceń lotu, alternatywne opcje lotów w przypadku zakłóceń.

