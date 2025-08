Archeolodzy odkryli warsztat neandertalczyka w Zwoleniu pod Warszawą. Ma 70 tys. lat

Wykopaliska w Zwoleniu na Mazowszu idą pełną parą. Tegoroczny sezon wykopaliskowy przyniósł archeologom szereg niezwykłych odkryć. Dziś (04 sierpnia) naukowcy z Wrocławia i Warszawy pochwalili się unikalnym znaleziskiem z epoki paleolitu. To warsztat neandertalczyka, który zamieszkiwał te tereny 70 tys. lat temu. Wygląda na to, że był to warsztat bardzo dobrze zorganizowany, a prace szły pełną parą. Jakie narzędzia stosował i do czego ich używał?