W dodatku prowadzone tam od 1978 r. wykopaliska dostarczyły tysiące kamiennych wyrobów kultury mustierskiej - za której twórcę uznaje się człowieka neandertalskiego. I teraz badacze ogłosili kolejny przełom w kontekście znalezisk dotyczących narzędzi z epoki kamienia w Scladinie. Mowa o nie byle jakim odkryciu, bo, jak twierdzą badacze, tym razem doszło do identyfikacji najstarszego na świecie "multitoola" wytworzonego przez Homo neanderthalensis z kości lwa jaskiniowego . Narzędzie powstało pod koniec zlodowacenia Saale, ok. 130 tys. lat temu.

Prehistoryczny "szwajcarski scyzoryk" z kości lwa jaskiniowego ( Panthera spelaea ), wymarłego ssaka drapieżnego z rodziny kotowatych, który zasiedlał m.in. Europę w plejstocenie, oferuje nowe spojrzenie nie tylko w metody wytwarzania narzędzi przez Homo neanderthalensis i ich pomysłowość, ale i w ich relację z lwami . Odkrycie z jaskini Scaldina pokazuje, że neandertalczycy nie tylko rywalizowali z lwami jaskiniowymi, ale też potrafili spojrzeć na te zwierzęta w praktyczny sposób, co "co wskazuje na złożone interakcje ekologiczne i behawioralne", podkreślają naukowcy.

Abrams, G., Auguste, P., Pirson, S. i in., /doi.org/10.1038/s41598-025-08588-w, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ materiał zewnętrzny

Badania uwydatniły wskaźniki potwierdzające wielofunkcyjne wykorzystanie kości piszczelowej lwa jaskiniowego.. Abrams, G., Auguste, P., Pirson, S. i in., /doi.org/10.1038/s41598-025-08588-w, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ materiał zewnętrzny

Szczegółowa analiza kości piszczelowej opracowanej do roli wielofunkcyjnego narzędzia wykazała oznaki celowego kształtowania, używania i ponownego wykorzystania do różnych celów - to sugeruje bardziej skomplikowany sposób rozumowania neandertalczyków, niż myśleliśmy i wskazuje na ich pomysłowość w kontekście wykorzystania dostępnych zasobów. Tym bardziej że dokładna funkcja niektórych elementów "multitoola" wykonanych z kości lwa jaskiniowego nie jest znana - odkrycie stanowi więc kolejny wyraźny dowód na to, że neandertalczycy w niczym nie przypominali prymitywnych istot, a przecież właśnie taki pogląd na ich temat utarł się lata temu i mimo nowych dowodów nadal są często przedstawiani.