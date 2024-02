Znaczący postęp w dziedzinie technologii i metod badawczych sprawił, że w ostatnich latach dowiedzieliśmy się o naszych starożytnych kuzynach wielu ciekawych rzeczy. I wiele wskazuje, że to jeszcze nie koniec, bo dziś naukowcy odkrywają przed nami kolejne sekrety neandertalczyków. Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że pierwsi współcześni ludzie żyjący w Afryce potrafili przygotować klej przy użyciu różnych składników, ale dotąd nie mieliśmy pojęcia, że zamieszkujący Europę neandertalczycy też mieli taką wiedzę.



A że używanie klejów do wytwarzania narzędzi jest jednym z najdobitniejszych dowodów na to, jak pierwsi ludzie rozwinęli swoją kulturę i zdolności myślenia, to ukłon w stronę zdolności poznawczych i wyrafinowania kulturowego neandertalczyków może zmusić nas do zweryfikowania wiedzy na temat ewolucji człowieka.



To badanie sugeruje, że procesy poznawcze neandertalczyków przypominały procesy poznawcze wczesnego Homo sapiens, co rzuca nowe światło na ewolucję człowieka powiedział Patrick Schmidt, współautor badania.

Homo sapiens nie był taki wyjątkowy

A jak udało nam się tego dowiedzieć? Jak to często bywa w tego typu sytuacjach, przez czysty przypadek i szczęście. Naukowcy postanowili pewnego dnia ponownie przyjrzeć się artefaktom z Le Moustier, francuskiego stanowiska archeologicznego i odkryli narzędzia kamienne pochodzące ze środkowego paleolitu z okresu mousterskiego, czyli od 120 000 do 40 000 lat temu.