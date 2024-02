Dziwaczna starożytna ręka z brązu. Nosi ślady tajemniczych inskrypcji

Starożytne pismo

Napis został wykonany prawdopodobnie techniką sgraffito. Wyryto wstępne linie służące jako podstawa, względem której naniesiono dziurkowane znaki. Orientacja pisma oraz umiejscowienie małej dziury i miejsce odkrycia przedmiotu sugerują, że dłoń mogła być zawieszana przy wejściu do budynku. Naukowcy nie są zgodni co do tego, jakim narzędziem został wykonany napis, jednak prawdopodobnie była to jakaś forma narzędzia przypominająca rylec.

Porównanie z innymi podobnymi artefaktami oraz zidentyfikowanie kilku słów pozwoliło stwierdzić, że język stanowi „odrębny podsystem”. Naukowcy znajdują pewne podobieństwa ze współczesnym językiem baskijskim, choć pełne tłumaczenie tekstu nie jest na ten moment możliwe.

Kluczowym słowem jest pierwszy wyraz na dłoni, sorioneku, powiązany z baskijskim słowem zorioneko, czyli „szczęście”. Co świadczy nie tylko o powiązaniach obu języków, ale również o znaczeniu kulturalnym bądź rytualnym dłoni. Mówi się, że starożytni Iberyjczycy odcinali jeńcom prawą dłoń.

Pewne różnice w wielkości liter i niespójności w ich kształtach sugerują raczej niewprawne i nieostrożne podejście do pisma. Naukowcy wykluczyli możliwość przywiezienia dłoni z innych obszarów, ponieważ brąz był w tym miejscu i w tamtym okresie niezwykle powszechnym materiałem.

Prawdopodobne jest zatem to, że dłoń powstała na obszarze, na którym ją odnaleziono. „Nowy, przedstawiony tutaj napis potwierdza rosnącą świadomość, że starożytni Vascones przynajmniej w pewnym stopniu znali pismo i korzystali z niego” – piszą badacze.

