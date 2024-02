Odkryli tajemnicze podwodne struktury. Są starsze od Stonehenge

Prehistoryczne struktury znajdują się na dnie zatoki Grand Traverse, która stanowi odnogę jeziora Michigan w USA. Odkrycie zostało dokonane przez dr Marka Holleya z Northwestern Michigan University, który jest wybitnym specjalistą w archeologii podwodnej.

Podczas wcześniejszych badań, naukowcy na dnie zatoki (wykorzystując techniki sonarowe) odnaleźli wiele zatopionych wraków statków, a nawet samochodów. Ponadto udokumentowano duże molo z czasów wojny secesyjnej.

Odnaleziono tajemnicze podwodne struktury

W trakcie poszukiwania wraków specjaliści przypadkowo natknęli się na duży kompleks kamieni posadowionych w podobny sposób, jak ma to miejsce w słynnym Stonehenge. Jednakże tym, co go odróżnia od angielskiej dawnej budowli, jest układ głazów, które ułożone są tutaj w długą linię o długości ponad 1600 m. Relikty znajdują się ponad 12 m poniżej poziomu lustra wody.

Badacze uważają, że pradawny kompleks ma około 9000 lat i jest starszy niż Stonehenge o aż 4000 lat. Nie wiadomo jakie dawne ludy zbudowały ten kompleks, lecz wiadomo, że nastąpiło to w czasie, kiedy poziom wód jeziora był zdecydowanie niższy, niż obecnie.

Jak powiedział dr Holley: "Należy jasno zrozumieć, że nie jest to miejsce megalityczne, takie jak Stonehenge [...] Miejsce w zatoce Grand Traverse najlepiej opisać jako długą linię kamieni".

W trakcie podwodnych analiz wykonano szereg zdjęć głazów. Okazało się, że na niektórych zostały wyryte wizerunki zwierząt. Część badaczy uważa, że pojedyncze ryty mogą przedstawiać mastodonty, które wymarły około 10-9 tys. lat temu. Niestety wciąż niewiele wiadomo o samym kompleksie — podwodne badania archeologiczne dopiero się rozpoczęły.

Trzeba zaznaczyć także, że dokładna lokalizacja nowo odkrytego kompleksu pozostaje tajemnicą. Ma to uchronić struktury przed ich zniszczeniem przez "gapiów".

Zaginiona cywilizacja i podwodne struktury

Podczas wcześniejszych badań w jeziorze Huron (które sąsiaduje z jeziorem Michigan), podwodni archeolodzy odnaleźli ślady po prehistorycznej zaginionej cywilizacji, która jest dwa razy starsza niż Wielkie Piramidy w Egipcie i Stonehenge.

W tym jeziorze również odnaleziono podobny kompleks, co w jeziorze Michigan, a dr John O’Shea z University of Michigan zinterpretował, że pradawna konstrukcja mogła służyć jako wyrafinowany korytarz do polowania na karibu (renifer tundrowy). Przez co kompleks z jeziora Michigan również może stanowić strukturę myśliwską.

Największy kompleks z jeziora Huron został nazwany przez specjalistów Drop 45 Drive Lane i jest najbardziej złożoną pradawną strukturą łowiecką odnalezioną do tej pory w wodach Wielkich Jezior. Znajduje się ona na głębokości około 37 m, ma około 9 tys. lat i składa się głównie z dwóch równoległych linii kamieni, które prowadzą do "ślepego placu" wyłożonego brukiem. Cały kompleks oprócz wspomnianych linii kamieni, składa się z mniejszych "struktur myśliwskich", które układają się w kształt litery V oraz z linii flankujących. Ponadto można tu odnaleźć prostokątną strukturę, która może stanowić dawny skład mięsny.

Przestrzeń między ułożonymi kamieniami pokrywa piasek o miąższości około 6 cm, a cały kompleks zajmuje powierzchnię około 8 ha. Na tym obszarze odnaleziono także wiele dawnych narzędzi kamiennych, z których większość posiadała ostre krawędzie.