W polskim Raju było kiedyś tłoczno! Nowe odkrycia ujawniają kolejne tajemnice

W Polsce znów odkryto coś ciekawego - tym razem do znaleziska doszło w Chęcinach. W leżącej w województwie świętokrzyskim Jaskini Raj dopiero po raz drugi prowadzone są badania archeologiczne, a już przynoszą plony. Badacze wrócili do obiektu po to, by ustalić kolejne fakty na temat zamieszkującego niegdyś ten teren człowieka neandertalskiego. Archeolodzy w zaledwie parę dni odsłonili nowe znaleziska, między innymi szczątki mamuta. Co ciekawe, jak przekazał nam menedżer Kompleksu Raj, jeszcze przez kilka dni można na żywo obserwować działania archeologów w tym miejscu - stanowisko znajduje się bowiem na trasie turystycznej, a badacze pracują w godzinach zwiedzania.

Jaskinia Raj wchodzi w skład Geoparku Świętokrzyskiego, wpisanego na listę Światowych Geoparków UNESCO. Dokonano w niej nowych odkryć. /Grzegorz Pierzak, manager Kompleksu Raj/ PT Łysogóry, CC BY-SA 4.0 DEED /Wikimedia