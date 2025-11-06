Promocja na produkty Samsung w Black Friday w aplikacji Samsung Shop

Black Friday jest fenomenem, który przywędrował do nas zza oceanu. To dzień po Święcie Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych i symboliczny początek sezonu zakupowego. Początek, dodajmy, z przytupem, ponieważ wiąże się on z licznymi promocjami oraz wyprzedażami. Dla kupujących to świetna szansa, gdyż właśnie wtedy wiele produktów, wcześniej sprawiających wrażenie niedostępnych cenowo, nagle staje się bardziej osiągalnych. Jest jednak jedno "ale" - trzeba działać "tu i teraz".

Black Friday: wymiana sprzętu na nowy, prezenty, okazje i benefity

Black Friday to doskonały moment, by pomyśleć o zakupie wymarzonego sprzętu elektronicznego lub wymianie posiadanego na nowszy. To czas, w którym wiele osób w końcu realizuje swoje technologiczne marzenia - o smartfonie z wydajniejszym aparatem, tablecie do pracy czy monitorze do gamingu albo zestawie audio, który pozwoli w pełni zanurzyć się w dźwięku ulubionej muzyki czy filmów. Właśnie wtedy nasz budżet może odetchnąć z ulgą - dzięki licznym promocjom i obniżkom nawet droższe produkty stają się znacznie bardziej dostępne.

Coraz więcej sklepów przenosi też swoje najciekawsze promocje do aplikacji mobilnych, zapraszając klientów do skorzystania z oferty jeszcze nim pojawi się ona w webowej wersji sklepu. To właśnie tam i przy okazjach zakupowych takich jak Black Friday w pierwszej kolejności pojawiają się specjalne kody rabatowe, dodatkowe punkty w programach lojalnościowych czy ekskluzywne zniżki dostępne tylko dla użytkowników aplikacji. Dzięki temu ci, którzy zdecydują się na zakupy przez aplikację, jako pierwsi mogą skorzystać z przygotowanej dla klientów oferty.

Black Friday Exclusive Weekend w aplikacji Samsung Shop: unikalne benefity i promocje

Dla wszystkich polujących na ulubione produkty Samsung marka przygotowała Black Friday Exclusive Weekend w aplikacji Samsung Shop, który startuje już od 6 listopada1. Co się konkretnie za tym kryje?

Po pierwsze, specjalna oferta cenowa na tablet Galaxy Tab S10 Ultra WiFi, którą aktywujemy przy wykorzystaniu kodu S10-ULTRA 2 .

Po drugie - szansa na skorzystanie z kodu zniżkowego na duże ekrany , taka jak choćby -10% na wybrane telewizory o wielkości 75 cali i więcej z kodem BLACK-10 3 (i dodatkowo z instalacją w prezencie przy wykorzystaniu kodu INSTALACJA 4 ) czy atrakcyjna oferta cenowa na wybrane modele monitorów - na panoramiczny i zakrzywiony, stworzony dla świata gier 49'' (LS49CG950EUXEN) oraz 27'', oferujący przełomową jakość obrazu (LS27FG900XUXEN) - dostępna po użyciu kodu BLACK-MON 5 .

Po trzecie w końcu, oferta na oferujący niewiarygodnie szybkie prędkości odczytu/zapisu sekwencyjnego dysk wewnętrzny 9100 PRO (model MZ-VAP8T0BW) z kodem BLACK-MEM 6 .

Nie zabraknie też oferty dla poszukujących sprzętów AGD. Obok wydłużonej ochrony gwarancyjnej Samsung Guard w cenie z kodem GUARD 7 , w Black Friday Exclusive Weekend czekać będzie bonus w wysokości 500 zł przy zamówieniu od 10 000 zł z kodem BLACK-500 8 .

Podczas Black Friday Exclusive Weekend w Samsung Shop można też zgarnąć kod na 100 zł do wykorzystania na zakupy powyżej 2 tys. zł9. Wystarczy wejść do aplikacji i zagrać w grę Watt Warrior, gdzie naszym zadaniem będzie maksymalne oszczędzenie energii poprzez podłączanie jak największej liczby urządzeń do aplikacji Samsung SmartThings****, poruszając się po pomieszczeniach i unikając napotykanych na drodze przeszkód. Cel: maksymalne ograniczenie zużycia prądu.

Pamiętajmy jednak, by dokładnie sczytać regulaminy dostępne na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop, bo nie wszystkie oferty się ze sobą łączą**.

Aplikacja Samsung Shop: benefitów jest więcej!

Aplikacja Samsung Shop działa podobnie jak sklep na samsung.pl i oferuje:

darmową dostawę 10 na terenie Polski dla wszystkich produktów,

darmowy zwrot 11 dla urządzeń mobilnych ,

możliwość zakupu na raty 0 proc 12 ,

program lojalnościowy Samsung Rewards13, w którym zbieramy punkty za każde zakupy w Oficjalnym Sklepie Samsung na samsung.pl lub w aplikacji Samsung Shop. W praktyce oznacza to możliwość otrzymania nawet do 3 proc. zwrotu wartości zakupów w postaci punktów, które obniżą cenę następnych zamówień. Wysokość zwrotu zależy od poziomu członkostwa w programie. Dodatkowo w Black Friday Exclusive Weekend punkty te będą mnożone przez dwa do maksymalnej ilości punktów Rewards odpowiadającej kwocie 200 zł na kolejne zakupy od wartości koszyka powyżej 1500 zł.

Nowi zalogowani użytkownicy mogą też skorzystać z 5 proc. zniżki na pierwsze zakupy o wartości co najmniej 1500 zł. Wystarczy w aplikacji Samsung Shop wpisać kod START14 (lub START-MON15 w przypadku monitorów, na które nie obowiązuje limit kwotowy).

A na tych, którzy szukają możliwie najbardziej elastycznych rozwiązań, czeka Program Samsung Flex16, który umożliwia wynajmem wybranych urządzeń mobilnych (smartfony, tablety, smartwatche) w dwóch wariantach - na dowolny lub 12-miesięczny okres.

Ktoś powiedział, że Black Friday to tylko tłumy w sklepach i nerwowe odświeżanie internetowych stron? Samsung pokazuje, iż prawdziwe okazje kryją się w innym miejscu - w naszych smartfonach. Bo wystarczy otworzyć aplikację Samsung Shop, by zanurzyć się w świecie zniżek, bonusów i benefitów.

* Artykuł sponsorowany, przygotowany w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska

** Szczegóły poszczególnych ofert (w tym daty ważności, produkty objęte promocjami, wykluczenia) dostępne w regulaminach na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop.

*** Opisane w artykule funkcje i technologie dostępne są w wybranych modelach urządzeń Samsung. Szczegółowe informacje na stronach produktowych na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop.

**** Szczegóły dotyczące dostępności aplikacji SmartThings na: https://www.samsung.com/pl/smartthings/#what-is-smartthings

