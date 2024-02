Sensacja w Wielkopolsce. Odkrycie na Zamku Królewskim to ewenement

W Polsce mnożą się odkrycia archeologiczne. Kolejne prace badawcze, również te wynikające z inwestycji budowlanych, porządkowych i remontowych, oraz związane z nimi analizy ekspertów ukazują, jak bogata jest historia naszego kraju i poszczególnych terenów, które obecnie go tworzą. Jednym z najnowszych odkryć mogą pochwalić się eksperci pracujący na Zamku Królewskim w Poznaniu.

Zespół archeologów pod kierunkiem prof. Artura Różańskiego z Wydział Archeologii UAM prace na tym obiekcie prowadzi od sierpnia 2023 roku. Badania udało się wznowić po prawie 20 latach. I właśnie kilka dni temu na terenie dziedzińca zamkowego oraz piwnic budynku administracyjnego Muzeum Sztuk Użytkowych, udało się odnaleźć wiele cennych elementów.

Reklama

Wyjątkowe odkrycia w Poznaniu

Ogrzewanie w średniowiecznym zamku oraz jedna z najstarszych, a może i najstarsza z kuchni królewskich w kraju - to najnowsze odkrycia zespołu archeologów pod kierunkiem prof. Artura Różańskiego z Wydziału Archeologii UAM. Jak podaje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspertom udało się odnaleźć tysiące obiektów.

- Na terenie dziedzińca zamkowego założono wykop o wymiarach 3 na 4 metry, osiągając głębokość powyżej 5 metrów poniżej powierzchni dzisiejszego terenu - opowiada prof. Artur Różański.

Zdjęcie Archeolodzy przyjrzeli się terenowi zamkowego dziedzińca i piwnicom budynku administracyjnego Muzeum Sztuk Użytkowych. / strona poznan.pl

Eksperci wydobyli ponad 6 tysięcy zabytków (ceramika naczyniowa, ceramika budowlana, kości zwierzęce), a także odkryli 63 zabytki wydzielone. Wśród najciekawszych znalezisk jest średniowieczne ogrzewanie oraz potwierdzenie, że na terenie, o którym literatura historyczna pisze jako o Kuchni Królewskiej, takowy obiekt faktycznie istniał.

Na szczególną uwagę zasługuje płytka hypocaustum będąca świadectwem istnienia ogrzewania na średniowiecznym zamku w Poznaniu. Ponadto udokumentowano również poziom drogi wykonanej z kamieni polnych okalającej dziedziniec wewnętrzny rezydencji. Drogę datować możemy na XV wiek wymienia prof. Różański.

Stara zamkowa Kuchnia Królewska

Najciekawsze odkrycia czekały na badaczy w piwnicach budynku administracyjnego.

- Pomimo faktu, że obecnie istniejąca kubatura została wzniesiona dopiero w 1796 roku, obiekt ten kryje w sobie wcześniejszy budynek. Przez wiele dziesięcioleci przypuszczano, że pierwotna Kuchnia Królewska była średniowieczną wieżą mieszkalną (donżonem), wznoszącą się nad urwiskiem górującym nad rzeką Bogdanką (dziś teren Placu Wielkopolskiego), by w późniejszych czasach zostać przebudowana na kuchnię - objaśnia znaczenie odkrycia prof. Różański.

Jak dodaje badacz w wypowiedzi na łamach strony UAM, obecnie, dzięki najnowszym badaniom, hipotezę tę należy stanowczo odrzucić i uznać, że od momentu wzniesienia tego budynku (9 na 11 metrów) pełnił on rolę Kuchni Królewskiej, ze znajdującą się w narożniku budynku studnią.

Zdjęcie W piwnicach budynku administracyjnego Muzeum Sztuk Użytkowych jest ogromny filar, który podtrzymywał piec Kuchni Królewskiej. / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Do tej pory, myślę, że udało się ponad wszelką wątpliwość rozwiązać kwestię pierwotnego przeznaczenia tego budynku, bo zakładano kiedyś, że być może znajdował się tam budynek mieszkalny dla króla - a pamiętamy tutaj o Przemyśle II, który zamieszkiwał zamek poznański - podkreśla prof. Różański w komentarzu dla PAP.

Dziś wiadomo już z całą pewnością, że była to kuchnia.

Co prawda nie kuchnia Przemysła, aż tak daleko bym nie szedł, ale pamiętajmy, że w tym miejscu m.in. odbyły się dwa śluby królewskie - bo ślub tutaj brał Kazimierz Wielki, a także przebywali tutaj królowie polscy, w tym Władysław Jagiełło, który był 36 razy na zamku w Poznaniu wyjaśnił archeolog.

Wysoka wartość znaleziska z Wielkopolski

Specjalista podkreśla także, że wcześniejsza świadomość o możliwym istnieniu w tym miejscu kuchni, w żadnym stopniu nie umniejsza rangi tego odkrycia. Jest tak głównie ze względu na to, że znalezione dowody pokazują, iż mamy do czynienia z jeżeli nie z najstarszą, to jedną z najstarszych kuchni królewskich zachowanych na terenie ziem polskich. Dotychczas znane i rozpoznane (głównie fragmentarycznie) obiekty pochodzą z XVI wieku.

W przypadku obiektu poznańskiego mamy do czynienia z pewnością z zabytkiem pochodzącym z wieku XIV bądź XV wyjaśnił prof. Artur Różański.

Co dalej? Ekspert wyjaśnia, że jeśli chodzi o wspomnianą wcześniej studnię, to obiekt ten na razie znany jest tylko ze źródeł pisanych. Dlatego teraz badania skupią się właśnie na jej poszukiwaniach. Struktura zalega najprawdopodobniej pod 2-metrową warstwą gruzu. Wykopaliska w tym miejscu potrwają do końca marca 2024 roku.