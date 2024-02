Na ulicy Adama Mickiewicza pod obecną asfaltową drogą na głębokości od 80 do 100 cm od obecnego poziomu ulicy natrafiono na warstwę mierzwy o grubości 100 cm. Wszystko wskazuje na to, że jest to pozostałość średniowiecznego traktu prowadzącego na teren miasta

powiedział archeolog i dyrektor Muzeum, Grzegorz Kurka.