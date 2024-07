Jesteśmy bardziej związani z neandertalczykami niż nam się wcześniej wydawało

W DNA współczesnych ludzi występują ślady neandertalskiego DNA — posiadamy od 1 do 4 proc. neandertalskich genów. Wskazuje to, że w przeszłości oba gatunki krzyżowały się ze sobą. Do tej pory większość analiz genetycznych dotyczyła przepływu genów od neandertalczyków do współczesnych ludzi.

Teraz naukowcy odwrócili bieg badań i prześledzili przepływ materiału genetycznego od ludzi do neandertalczyków. Uzyskane wyniki zszokowały specjalistów.

Jak często współczesny człowiek krzyżował się z neandertalczykiem?

Analizy ujawniły, że szczególny związek między dwoma gatunkami może liczyć nawet 250 000 lat. DNA neandertalczyków wykazujące ślady tak wczesnego krzyżowania doprowadziło specjalistów do stwierdzenia, że wcześniejsze badania przeszacowały ogólną wielkość populacji neandertalczyków o aż 20 proc.

Reklama

Jak piszą badacze: "Mniejsza szacowana wielkość populacji i wywnioskowana dynamika domieszek [genów - red.] są zgodne z populacją neandertalczyków, która z biegiem czasu zmniejszała się i ostatecznie została wchłonięta przez pulę genów współczesnego człowieka".

U neandertalczyków zamieszkujących obszar Afryki odnaleziono wysoką heterozygotyczność sekwencji DNA, co wskazuje, że DNA mogło pochodzić od osobników powstałych w wyniku krzyżowania się ze współczesnymi ludźmi. Z kolei DNA neandertalczyków spoza Afryki wykazywało niski poziom heterozygotyczności, co mówi o sporadycznym krzyżowaniu się tych dwóch gatunków.

To odkrycie pozwoliło badaczom na zidentyfikowanie dwóch specyficznych impulsów przepływu genów. Pierwszy miał miejsce od 250 000 do 200 000 lat temu, zaś drugi od 120 000 do 100 000 lat temu.

Co spowodowało wymarcie neandertalczyków? Naukowcy już wiedzą

W trakcie badań zauważono, że neandertalczycy z Vindija (północna Chorwacja) i Ałtaju mieli odpowiednio około 2,5 proc. i 3,7 proc. ludzkiego DNA. Może to sugerować wspomniane przeszacowanie liczebności populacji neandertalczyków. Idąc dalej, informacja ta może przyczynić się do wyjaśnienia kwestii wymarcia neandertalczyka. Nowe badania potwierdzają wcześniej wysuniętą tezę, że populacja Homo sapiens wchłonęła populację neandertalczyków.

"Asymilacja neandertalczyków ze współczesnymi populacjami ludzkimi, gdy rozprzestrzeniali się w całej Eurazji, skutecznie zwiększyłaby rozmiar współczesnych populacji ludzkich, jednocześnie zmniejszając rozmiar i tak już zagrożonej populacji neandertalczyków" - piszą naukowcy.

Dodają także: "Nasze odkrycie, że wielkość populacji neandertalczyków była prawdopodobnie nawet mniejsza niż wcześniej szacowano, tylko przyspieszyłoby proces asymilacji, a zastąpienie chromosomu Y i mitochondrialnego DNA u późnych neandertalczyków przez współczesnych ludzi mogło wyznaczyć nieodwołalną drogę do zniknięcia jednej z niewielu pozostałych linii homininów, które współistniały ze współczesnymi ludźmi".

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Science .