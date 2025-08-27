Apple, jak co roku, we wrześniu pokaże światu nowe iPhone'y oraz inne produkty. Konferencje organizowane w tym konkretnym miesiącu są najważniejsze dla firmy z punktu widzenia samego producenta, ale też klientów. Kiedy odbędzie się najbliższe wydarzenie?

Wrześniowa konferencja Apple "Awe Dropping"

Apple potwierdziło termin najbliższej konferencji i ta odbędzie się 9 września, a więc w dniu, który jakiś czas temu zaczął pojawiać się w przeciekach. Wydarzenie upłynie pod hasłem "Awe Dropping" i rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu w Polsce. Oczywiście będzie transmitowane na żywo i będzie je można obejrzeć w internecie.

Producent w logo związanym z wydarzeniem ponownie ukrył ciekawy easter egg. Jeśli udacie się na stronę apple.com/pl, to znajdziecie tam grafikę powiązaną z nadchodzą konferencją w postaci jabłka. Jest ona interaktywna i jeśli dotkniecie jej na ekranie palcem czy kursorem, to zobaczycie, że reaguje na dotyk. Sprawdźcie sami.

Wrześniowa konferencja Apple to nie tylko smartfony iPhone 17

Gwoździem programu najbliższej konferencji Apple będą smartfony z serii iPhone 17. Spodziewamy się czterech nowych telefonów. Wśród nich będzie nowość w postaci bardzo smukłego iPhone'a 17 Air, który zastąpi w ofercie Plusa. Natomiast droższe modele Pro i Pro Max mają wprowadzić przeprojektowane aparaty fotograficzne.

W trakcie wrześniowej konferencji z pewnością zobaczymy także nowe smartwatche z serii Apple Watch. Będą to modele series 11, Ultra 3. gen. oraz SE 3. gen. Powinniśmy również poznać dokładny termin premiery systemów operacyjnych iOS 26 oraz watchOS, visionOS, macOS, iPadOS i tvOS z numerkami 26.

Czy zobaczymy coś jeszcze? Apple jeszcze w tym roku ma wprowadzić do oferty słuchawki AirPods Pro 3, iPady Pro z czipami M5, nowe Apple TV 4K, głośnik HomePod Mini 2 i lokalizator AirTag 2. To produkty, na które najpewniej poczekamy trochę dłużej i zobaczymy je w październiku lub listopadzie.

Oczywiście firma może zaskoczyć "One More Thing" i pokazać coś ekstra. Wiemy, że Apple pracuje nad nowym urządzeniem dla domu w postaci głośnika z ekranem, który potocznie nazywany jest HomePadem. Premiera ma odbyć się w pierwszej połowie 2026 r., ale być może za dwa tygodnie firma uchyli nieco rąbka tajemnicy.

