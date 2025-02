Skarb sprzed 2,5 tys. lat znaleziony w Polsce. Leżał na pastwisku

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że do jego delegatury w Ełku został przekazany niecodzienny zabytek. To naszyjnik otwarty liczący co najmniej 2,5 tys. lat. Skarb pochodzi z epoki brązu i został znaleziony na pastwisku w okolicach miejscowości Bartosze. Z czasem ma trafić do muzeum.