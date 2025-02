Ogromne ostrze z rękojeścią, bez wątpienia przeznaczoną do trzymania oburącz, znaleziono wraz z dwoma toporami w powiecie Nowomiejskim w województwie warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali członkowie grupy GRYF — Biskupieckie Stowarzyszenie Detektorystyczne.

Poszukiwacze artefaktów to nie amatorzy

Styczniowe poszukiwania wykrywaczem metalu prowadzone były we współpracy z Muzeum w Ostródzie, które jeszcze w tym roku dołączy znalezione eksponaty do swojej stałej ekspozycji. "Zabytki decyzją wojewódzkiego konserwatora trafiły do naszej placówki muzealnej. Rozpoczynamy prace nad ich trwałym zabezpieczeniem, właściwą konserwację poprzedza seria zdjęć rentgenowskich" - pisze muzeum.