Wyjątkowe odkrycie na Rysiowym Polu. Pomógł wykrywacz metali

Do ciekawego odkrycia doszło w powiecie słubickim w województwie lubuskim. W miejscu nazywanym Rysiowym Polem grupa pasjonatów natknęła się na zabytki z epoki brązu. Spora liczba artefaktów sprzed wieków została odsłonięta podczas przeszukiwania terenu za pomocą wykrywaczy metali. Poszukiwacze zgłosili odkrycie odpowiednim służbom i podjęto działania w kierunku włączenia stanowiska do ewidencji zabytków. Co udało się odnaleźć?

Pasjonaci korzystający z wykrywaczy metali natrafili na wyjątkowe artefakty sprzed wieków. /alex_ishchenko /123RF/PICSEL